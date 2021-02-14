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في مؤتمر اليوم عن "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وإحصائيات ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية

"العبدالعالي" يتناول خريطة الإصابات بالسعودية ويوضح المؤشرات الوبائية

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 14 فبراير 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، والخدمات الإلكترونية في منصة أبشر، وأرقام البلاغات لمخالفي الإجراءات الاحترازية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مؤتمر اليوم عن "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وإحصائيات ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية
سبق

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 14 فبراير 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، والخدمات الإلكترونية في منصة أبشر، وأرقام البلاغات لمخالفي الإجراءات الاحترازية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
01:41 AM

في مؤتمر اليوم عن "كورونا".. استعراض التحديثات الأمنية وإحصائيات ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية

"العبدالعالي" يتناول خريطة الإصابات بالسعودية ويوضح المؤشرات الوبائية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
13
2,361

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 14 فبراير 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات بالسعودية، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، والخدمات الإلكترونية في منصة أبشر، وأرقام البلاغات لمخالفي الإجراءات الاحترازية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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