"الزراعة" تكشف الطرق الصحيحة لشراء الاضحية السليمة وكشف التلاعب فيها

نفذت جولات إرشادية ورقابية

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، حرص فرع الوزارة على التعريف بمواصفات الأضحية وكيفية التفريق بين الحيوان السليم والمصاب، وذلك بالقيام بجولات إرشادية للفرق الطبية البيطرية الميدانية بهدف للتوعية بالأضحية، وكيفية اختيارها، ومساعدة الراغبين بشراء الأضاحي بالفحص الطبي البيطري عن طريق التواصل المباشر في أسواق الماشية المستهدفة، وكذلك بإقامة منصات إرشادية تعريفية واستقبال استفسارات المستهدفين، وحثهم على عدم ذبح الأضحية إلا في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية، والتخلص من المخلفات الحيوانية بطرق آمنة، وكذلك إرشادهم إلى الطريقة المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها بعد الذبح، إضافة إلى تقديم الإرشادات الصحية، وتوزيع نشرات توعوية عبر الباركود في أسواق الماشية على مستوى المنطقة.

كما أكد أن هناك فرقة طبية تعمل طوال فترة إجازة العيد في العيادات البيطرية.

وأضاف: "ولمعرفة الحالة الصحية للأضحية، أوضحت الوزارة أن من ذلك وقوف وحركة الحيوان بشكل طبيعي دون هزال أو كسل أو عرج أو ترنح، نظافة الأنف وخلوه من الزيادة في الإفرازات أو التقرحات أو البثور، التنفس بصورة طبيعية دون كحة أو عطس أو نهجان، نظافة الفم وخلوه من زيادة إفرازات اللعاب أو سيلانه أو التقرحات أو البثور".

وتابع: "من ذلك أيضا خلو الجلد من الجروح أو الخراريج وأي حشرات خارجية، وأن تكون العين براقة لامعة ليس بها زيادة في إفراز الدموع أو التهابات أو احمرار، وأن يكون الصوف لامعا وناعما ولا يقصف عند الشد ولونه طبيعيا، خلوه من أي علامات للإسهال بوجود البراز ملتصقا بمؤخرة الحيوان وتحت الذيل وعلى الجزء الخلفي للأرجل الخلفية، أن تكون المنطقة بين الفك السفلي خالية من أي تورم لأن ذلك قد يدل على وجود مشكلات بالكبد أو ديدان كبدية".

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بعض طرق الغش في الحيوان التي يتم اللجوء إليها حتى يظهر أمام المشتري كبير الحجم، ومنها، شرب الحيوان كمية كبيرة من الماء المخلوط بملح الطعام، وضع الحيوانات على السيارة يظهرها أكبر حجما ولا يستطيع الشخص معرفة حالته الصحية، ربط الحيوان وهو جالس على الأرض يظهر بطنه أكبر ولا يستطيع الشخص معرفة حالته الصحية.

وتطرقت الوزارة إلى أن عمر الأضحية يكون كما يلي، الضأن (6 أشهر)، الماعز (سنة)، الأبقار (سنتان)، الإبل (5 سنوات)، وأن الشروط الشرعية هي يجب أن لا تكون الأضحية عوراء بينا عورها، مريضة بين مرضها، عرجاء بينا عرجها، هزيلة، ويكره أن تكون الأضحية: مقطوعة الأذن والذنب، مشقوقة الأذن طولا أو عرضا، مقطوعة الإلية والضرع، فاقدة الأسنان، الجماء (دون قرون)، مكسورة القرن.

وأشاد "الغامدي" بدور المراقبين البيطريين في فرع الوزارة ومكاتبها في محافظات المنطقة المختلفة، بالإضافة إلى جميع من يتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة في الإبلاغ عن المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالإساءة للحيوانات مثل عدم توفير البيئة المناسبة لها، أو غيرها، داعياً ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، التي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.



كما حث جميع أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان من خلال الرقم 939.