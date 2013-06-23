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أمير تبوك يهنئ نادي تبوك النسائي لذوي الإعاقة

بعد تحقيق بطولة ألعاب القوى في الطائف

‬هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، نادي تبوك النسائي لذوي الإعاقة، بعد تحقيقه أول بطولة نسائية في المملكة لألعاب القوى لجميع الإعاقات، والتي أقيمت مؤخراً بمدينة الطائف.

وقال، خلال استقباله، اليوم، بديوان الإمارة، رئيس مجلس إدارة النادي أحمد بن عطية الحارثي، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، ولاعبات النادي وأولياء أمورهن: إن هذا الفوز العظيم الذي حققتموه لبلادكم و منطقتكم ولأنفسكم يجب أن يكون إثباتاً لكُم قبل كل شيء، بأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل سبب الإعاقة عائقاً لأي شيء، بل يعطي على قدر أسباب الإعاقة أسباباً لتجاوزها، وهذا ما أثبتموه أنتم فعلياً.

وأضاف: الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر وليس الجسد، أما المعاق أو المصاب بأي مرض آخر، فقد أثبت أن الله سبحانه وتعالى ما أخذ من الإنسان شيئاً إلا وأعطاه شيئاً آخر، وهي سنة الحياة.

وتابع قائلاً إن "المعاقين جزء مهم جداً من المجتمع، وأنتم عندي لكم أهمية خاصة عن أي شيء، ولكم في قلبي مكانة خاصة، ولقد جعلتموني فخوراً بكم، وأبذل كل ما بوسعي لدعمكم وأدعم حياتكم -بفضل الله- وكل ما تريدون يحقق لكم، وبلدكم هذه بلد الإسلام قبل كل شيء وبلد الشهامة".

ونوّه بالدعم اللامحدود الذي تلقاه هذه الفئة الغالية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- موصياً في ختام حديثه الجهات المعنية بالمنطقة بدعم ذوي الإعاقة ومضاعفة الجهود لخدمتهم، وإشعارهم مثل ما هم دائماً أنهم أفضل من الآخرين، وموافاته بالاقتراحات والإجراءات التي تهمهم أولاً بأول، سائلاً الله لهم دوام التوفيق والنجاح.

إلى ذلك، عبّر رئيس وأعضاء النادي عن شكرهم لأمير منطقة تبوك، على دعمه للنادي ورعايته لهذه الشريحة الغالية من أبناء المنطقة، مشيراً إلى أن توجيهاته تعد حافزًا لهم على مضاعفة الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية للمنطقة.

وفي ختام اللقاء، قدّم أمير المنطقة مكافآت مادية مجزية للاعبات النادي وأولياء أمورهن، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة، متمنياً لهن مواصلة النجاح ونيل المراكز المتقدمة في المسابقات المقبلة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير تبوك يهنئ نادي تبوك النسائي لذوي الإعاقة
سبق

‬هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، نادي تبوك النسائي لذوي الإعاقة، بعد تحقيقه أول بطولة نسائية في المملكة لألعاب القوى لجميع الإعاقات، والتي أقيمت مؤخراً بمدينة الطائف.

وقال، خلال استقباله، اليوم، بديوان الإمارة، رئيس مجلس إدارة النادي أحمد بن عطية الحارثي، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، ولاعبات النادي وأولياء أمورهن: إن هذا الفوز العظيم الذي حققتموه لبلادكم و منطقتكم ولأنفسكم يجب أن يكون إثباتاً لكُم قبل كل شيء، بأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل سبب الإعاقة عائقاً لأي شيء، بل يعطي على قدر أسباب الإعاقة أسباباً لتجاوزها، وهذا ما أثبتموه أنتم فعلياً.

وأضاف: الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر وليس الجسد، أما المعاق أو المصاب بأي مرض آخر، فقد أثبت أن الله سبحانه وتعالى ما أخذ من الإنسان شيئاً إلا وأعطاه شيئاً آخر، وهي سنة الحياة.

وتابع قائلاً إن "المعاقين جزء مهم جداً من المجتمع، وأنتم عندي لكم أهمية خاصة عن أي شيء، ولكم في قلبي مكانة خاصة، ولقد جعلتموني فخوراً بكم، وأبذل كل ما بوسعي لدعمكم وأدعم حياتكم -بفضل الله- وكل ما تريدون يحقق لكم، وبلدكم هذه بلد الإسلام قبل كل شيء وبلد الشهامة".

ونوّه بالدعم اللامحدود الذي تلقاه هذه الفئة الغالية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- موصياً في ختام حديثه الجهات المعنية بالمنطقة بدعم ذوي الإعاقة ومضاعفة الجهود لخدمتهم، وإشعارهم مثل ما هم دائماً أنهم أفضل من الآخرين، وموافاته بالاقتراحات والإجراءات التي تهمهم أولاً بأول، سائلاً الله لهم دوام التوفيق والنجاح.

إلى ذلك، عبّر رئيس وأعضاء النادي عن شكرهم لأمير منطقة تبوك، على دعمه للنادي ورعايته لهذه الشريحة الغالية من أبناء المنطقة، مشيراً إلى أن توجيهاته تعد حافزًا لهم على مضاعفة الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية للمنطقة.

وفي ختام اللقاء، قدّم أمير المنطقة مكافآت مادية مجزية للاعبات النادي وأولياء أمورهن، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة، متمنياً لهن مواصلة النجاح ونيل المراكز المتقدمة في المسابقات المقبلة.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
05:51 PM

أمير تبوك يهنئ نادي تبوك النسائي لذوي الإعاقة

بعد تحقيق بطولة ألعاب القوى في الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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‬هنأ أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، نادي تبوك النسائي لذوي الإعاقة، بعد تحقيقه أول بطولة نسائية في المملكة لألعاب القوى لجميع الإعاقات، والتي أقيمت مؤخراً بمدينة الطائف.

وقال، خلال استقباله، اليوم، بديوان الإمارة، رئيس مجلس إدارة النادي أحمد بن عطية الحارثي، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، ولاعبات النادي وأولياء أمورهن: إن هذا الفوز العظيم الذي حققتموه لبلادكم و منطقتكم ولأنفسكم يجب أن يكون إثباتاً لكُم قبل كل شيء، بأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل سبب الإعاقة عائقاً لأي شيء، بل يعطي على قدر أسباب الإعاقة أسباباً لتجاوزها، وهذا ما أثبتموه أنتم فعلياً.

وأضاف: الإعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر وليس الجسد، أما المعاق أو المصاب بأي مرض آخر، فقد أثبت أن الله سبحانه وتعالى ما أخذ من الإنسان شيئاً إلا وأعطاه شيئاً آخر، وهي سنة الحياة.

وتابع قائلاً إن "المعاقين جزء مهم جداً من المجتمع، وأنتم عندي لكم أهمية خاصة عن أي شيء، ولكم في قلبي مكانة خاصة، ولقد جعلتموني فخوراً بكم، وأبذل كل ما بوسعي لدعمكم وأدعم حياتكم -بفضل الله- وكل ما تريدون يحقق لكم، وبلدكم هذه بلد الإسلام قبل كل شيء وبلد الشهامة".

ونوّه بالدعم اللامحدود الذي تلقاه هذه الفئة الغالية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- موصياً في ختام حديثه الجهات المعنية بالمنطقة بدعم ذوي الإعاقة ومضاعفة الجهود لخدمتهم، وإشعارهم مثل ما هم دائماً أنهم أفضل من الآخرين، وموافاته بالاقتراحات والإجراءات التي تهمهم أولاً بأول، سائلاً الله لهم دوام التوفيق والنجاح.

إلى ذلك، عبّر رئيس وأعضاء النادي عن شكرهم لأمير منطقة تبوك، على دعمه للنادي ورعايته لهذه الشريحة الغالية من أبناء المنطقة، مشيراً إلى أن توجيهاته تعد حافزًا لهم على مضاعفة الجهود وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية للمنطقة.

وفي ختام اللقاء، قدّم أمير المنطقة مكافآت مادية مجزية للاعبات النادي وأولياء أمورهن، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة، متمنياً لهن مواصلة النجاح ونيل المراكز المتقدمة في المسابقات المقبلة.

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