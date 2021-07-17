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وفاة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بكورونا

أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم السبت، وفاة النائب الأول لرئيس المجلس محمد بقي، طبقًا لوسائل إعلام محلية.


وقال المجلس في بيان له: "بقلوب صابرة محتسبة، وببالغ الحزن ننعي المغفور له -بإذن الله تعالى- النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقي".


ووصفه البيان بأنه "أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالحكمة والصدق في مواقفه والوفاء في تعامله مع الجميع، والسعي نحو إصلاح ذات البين وتحقيق السلام في وطننا طيلة عمله بالمجلس".


وفيما لم يكشف "الأعلى للدولة" سبب وفاة "بقي"، قالت وسائل إعلام ليبية إنه توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

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وفاة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بكورونا
سبق

أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم السبت، وفاة النائب الأول لرئيس المجلس محمد بقي، طبقًا لوسائل إعلام محلية.


وقال المجلس في بيان له: "بقلوب صابرة محتسبة، وببالغ الحزن ننعي المغفور له -بإذن الله تعالى- النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقي".


ووصفه البيان بأنه "أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالحكمة والصدق في مواقفه والوفاء في تعامله مع الجميع، والسعي نحو إصلاح ذات البين وتحقيق السلام في وطننا طيلة عمله بالمجلس".


وفيما لم يكشف "الأعلى للدولة" سبب وفاة "بقي"، قالت وسائل إعلام ليبية إنه توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
04:54 PM
اخر تعديل
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:36 AM

وفاة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم السبت، وفاة النائب الأول لرئيس المجلس محمد بقي، طبقًا لوسائل إعلام محلية.


وقال المجلس في بيان له: "بقلوب صابرة محتسبة، وببالغ الحزن ننعي المغفور له -بإذن الله تعالى- النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقي".


ووصفه البيان بأنه "أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالحكمة والصدق في مواقفه والوفاء في تعامله مع الجميع، والسعي نحو إصلاح ذات البين وتحقيق السلام في وطننا طيلة عمله بالمجلس".


وفيما لم يكشف "الأعلى للدولة" سبب وفاة "بقي"، قالت وسائل إعلام ليبية إنه توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

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