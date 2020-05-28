متحدث "الصحة": الجائحة مستمرة.. فلا تكن سبباً في أذية نفسك
قال: نحن أمام حماية أرواح غالية وعلينا التقيد بالسلوكيات الصحية
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الجائحة مستمرة والفيروس موجود.
وقال حساب المتحدث على "تويتر": لا أحد منا يريد أن يفقد أحداً، لا تكن سبباً في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط.
وأضاف: نحن أمام حماية أرواح غالية، وعلينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالتقيد بالسلوكيات الصحية.. حفظكم الله ورعاكم.
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
محمد العبدالعالي
متحدث "الصحة": الجائحة مستمرة.. فلا تكن سبباً في أذية نفسك
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-28
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الجائحة مستمرة والفيروس موجود.
وقال حساب المتحدث على "تويتر": لا أحد منا يريد أن يفقد أحداً، لا تكن سبباً في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط.
وأضاف: نحن أمام حماية أرواح غالية، وعلينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالتقيد بالسلوكيات الصحية.. حفظكم الله ورعاكم.
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
01:57 PM
متحدث "الصحة": الجائحة مستمرة.. فلا تكن سبباً في أذية نفسك
قال: نحن أمام حماية أرواح غالية وعلينا التقيد بالسلوكيات الصحية
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الجائحة مستمرة والفيروس موجود.
وقال حساب المتحدث على "تويتر": لا أحد منا يريد أن يفقد أحداً، لا تكن سبباً في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط.
وأضاف: نحن أمام حماية أرواح غالية، وعلينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالتقيد بالسلوكيات الصحية.. حفظكم الله ورعاكم.