النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث "الصحة": الجائحة مستمرة.. فلا تكن سبباً في أذية نفسك

قال: نحن أمام حماية أرواح غالية وعلينا التقيد بالسلوكيات الصحية

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الجائحة مستمرة والفيروس موجود.

وقال حساب المتحدث على "تويتر": لا أحد منا يريد أن يفقد أحداً، لا تكن سبباً في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط.

وأضاف: نحن أمام حماية أرواح غالية، وعلينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالتقيد بالسلوكيات الصحية.. حفظكم الله ورعاكم.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد محمد العبدالعالي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث "الصحة": الجائحة مستمرة.. فلا تكن سبباً في أذية نفسك
سبق

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الجائحة مستمرة والفيروس موجود.

وقال حساب المتحدث على "تويتر": لا أحد منا يريد أن يفقد أحداً، لا تكن سبباً في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط.

وأضاف: نحن أمام حماية أرواح غالية، وعلينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالتقيد بالسلوكيات الصحية.. حفظكم الله ورعاكم.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
01:57 PM

متحدث "الصحة": الجائحة مستمرة.. فلا تكن سبباً في أذية نفسك

قال: نحن أمام حماية أرواح غالية وعلينا التقيد بالسلوكيات الصحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
5,527

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الجائحة مستمرة والفيروس موجود.

وقال حساب المتحدث على "تويتر": لا أحد منا يريد أن يفقد أحداً، لا تكن سبباً في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط.

وأضاف: نحن أمام حماية أرواح غالية، وعلينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالتقيد بالسلوكيات الصحية.. حفظكم الله ورعاكم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,589
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,897
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,668

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة