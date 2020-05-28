متحدث "الصحة": الجائحة مستمرة.. فلا تكن سبباً في أذية نفسك

قال: نحن أمام حماية أرواح غالية وعلينا التقيد بالسلوكيات الصحية

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الجائحة مستمرة والفيروس موجود.

وقال حساب المتحدث على "تويتر": لا أحد منا يريد أن يفقد أحداً، لا تكن سبباً في أذية نفسك أو نقل العدوى لوالديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط.

وأضاف: نحن أمام حماية أرواح غالية، وعلينا القيام بواجبنا الشرعي والوطني بالتقيد بالسلوكيات الصحية.. حفظكم الله ورعاكم.