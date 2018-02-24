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"تعليم الأفلاج" تعلق الدراسة غدًا الأحد حفاظًا على سلامة الطلاب

بجميع المدارس بسبب التقلبات الجوية وموجة الغبار التي اجتاحت المحافظة

وجَّه محمد بن مبارك الزايد، مدير إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، بتعليق الدراسة غدًا الأحد في جميع مدارس المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها؛ بسبب التقلبات الجوية وموجة الغبار التي اجتاحت المحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم اﻷفلاج مسلم الهواملة أن قرار تعليق الدراسة جاء حفاظًا على سلامة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.. مهيبًا بجميع قادة المدارس إلى ضرورة التواصل مع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ لإبلاغهم بقرار التعليق.

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"تعليم الأفلاج" تعلق الدراسة غدًا الأحد حفاظًا على سلامة الطلاب
سبق

وجَّه محمد بن مبارك الزايد، مدير إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، بتعليق الدراسة غدًا الأحد في جميع مدارس المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها؛ بسبب التقلبات الجوية وموجة الغبار التي اجتاحت المحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم اﻷفلاج مسلم الهواملة أن قرار تعليق الدراسة جاء حفاظًا على سلامة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.. مهيبًا بجميع قادة المدارس إلى ضرورة التواصل مع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ لإبلاغهم بقرار التعليق.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
10:22 PM

"تعليم الأفلاج" تعلق الدراسة غدًا الأحد حفاظًا على سلامة الطلاب

بجميع المدارس بسبب التقلبات الجوية وموجة الغبار التي اجتاحت المحافظة

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قاسم الخبراني - الرياض
4
4,003

وجَّه محمد بن مبارك الزايد، مدير إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، بتعليق الدراسة غدًا الأحد في جميع مدارس المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها؛ بسبب التقلبات الجوية وموجة الغبار التي اجتاحت المحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم اﻷفلاج مسلم الهواملة أن قرار تعليق الدراسة جاء حفاظًا على سلامة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.. مهيبًا بجميع قادة المدارس إلى ضرورة التواصل مع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ لإبلاغهم بقرار التعليق.

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