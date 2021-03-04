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"العواد" يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين

استعرض الإصلاحات التي نفذتها المملكة في حقوق الإنسان

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، مع مبعوث دولة رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد اللورد أحمد أوف ويمبلدون، عدداً من الموضوعات في مجالات حقوق الإنسان.

واستعرض "العواد"، خلال اللقاء الذي عقد "عن بعد"، الإصلاحات الكبيرة التي نفذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة بدعم من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مباشرة ومستمرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العواد" يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين
سبق

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، مع مبعوث دولة رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد اللورد أحمد أوف ويمبلدون، عدداً من الموضوعات في مجالات حقوق الإنسان.

واستعرض "العواد"، خلال اللقاء الذي عقد "عن بعد"، الإصلاحات الكبيرة التي نفذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة بدعم من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مباشرة ومستمرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
01:43 PM

"العواد" يلتقي مبعوث رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين

استعرض الإصلاحات التي نفذتها المملكة في حقوق الإنسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، مع مبعوث دولة رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد اللورد أحمد أوف ويمبلدون، عدداً من الموضوعات في مجالات حقوق الإنسان.

واستعرض "العواد"، خلال اللقاء الذي عقد "عن بعد"، الإصلاحات الكبيرة التي نفذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة بدعم من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مباشرة ومستمرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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