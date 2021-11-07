النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الخارجية الأمريكية تُدين بشدة استهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي

واشنطن: شعرنا بالارتياح بنجاة الكاظمي ونتابع الموقف عن كثب

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية إدانتها الشديدة لاستهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بهجوم بطائرة بدون طيار، ووصفته بأنه كان عملًا إرهابيًّا واضحًا موجهًا إلى قلب الدولة العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريح له اليوم: "إن بلاده شعرت بالارتياح بنجاة الكاظمي، كما أنها تتابع الموقف عن كثب، وهناك تواصل مع قوات الأمن العراقية المنوط بها الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله".

وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت مساعدتها بشأن التحقيق في هذا الهجوم؛ موضحًا التزام واشنطن القوي تجاه الشركاء العراقيين، ووقوفها مع العراق حكومة وشعبًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الخارجية الأمريكية تُدين بشدة استهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي
سبق

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية إدانتها الشديدة لاستهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بهجوم بطائرة بدون طيار، ووصفته بأنه كان عملًا إرهابيًّا واضحًا موجهًا إلى قلب الدولة العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريح له اليوم: "إن بلاده شعرت بالارتياح بنجاة الكاظمي، كما أنها تتابع الموقف عن كثب، وهناك تواصل مع قوات الأمن العراقية المنوط بها الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله".

وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت مساعدتها بشأن التحقيق في هذا الهجوم؛ موضحًا التزام واشنطن القوي تجاه الشركاء العراقيين، ووقوفها مع العراق حكومة وشعبًا.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
08:51 AM

الخارجية الأمريكية تُدين بشدة استهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي

واشنطن: شعرنا بالارتياح بنجاة الكاظمي ونتابع الموقف عن كثب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
9
2,560

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية إدانتها الشديدة لاستهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بهجوم بطائرة بدون طيار، ووصفته بأنه كان عملًا إرهابيًّا واضحًا موجهًا إلى قلب الدولة العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريح له اليوم: "إن بلاده شعرت بالارتياح بنجاة الكاظمي، كما أنها تتابع الموقف عن كثب، وهناك تواصل مع قوات الأمن العراقية المنوط بها الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله".

وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت مساعدتها بشأن التحقيق في هذا الهجوم؛ موضحًا التزام واشنطن القوي تجاه الشركاء العراقيين، ووقوفها مع العراق حكومة وشعبًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,168
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,013
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,177

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة