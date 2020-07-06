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"الأرصاد": سحب رعدية على الباحة .. و"المدني": اتبعوا الإرشادات

تشمل 4 محافظات وتصحب برياح نشطة تستمر حتى 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة العقيق والمخواة وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية على الباحة .. و"المدني": اتبعوا الإرشادات
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة العقيق والمخواة وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
10:59 AM

"الأرصاد": سحب رعدية على الباحة .. و"المدني": اتبعوا الإرشادات

تشمل 4 محافظات وتصحب برياح نشطة تستمر حتى 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة العقيق والمخواة وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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