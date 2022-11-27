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في أسبوع.. ضبط 14780 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

"الداخلية" تحذّر كل مَن يسهّل دخولهم أو يوفر لهم المأوى أو يساعدهم

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13 / 4 / 1443 هـ؛ الموافق 18 / 11 / 2021 م حتى 19 / 4 / 1443هـ؛ الموافق 24 / 11 / 2021م، عن ضبط (14780) مخالفاً، منهم: (7552) مخالفاً لنظام الإقامة، و(5699) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1529) مخالفاً لنظام العمل، في المناطق كافة.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (429) شخصاً، (70%) منهم يمنيو الجنسية، و(28%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (36) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتمّ ضبط (14) متورّطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (87653) وافداً مخالفاً، منهم (79744) رجلاً، و(7909) نساء.

وتمّت إحالة (75649) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2048) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9586) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أسبوع.. ضبط 14780 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13 / 4 / 1443 هـ؛ الموافق 18 / 11 / 2021 م حتى 19 / 4 / 1443هـ؛ الموافق 24 / 11 / 2021م، عن ضبط (14780) مخالفاً، منهم: (7552) مخالفاً لنظام الإقامة، و(5699) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1529) مخالفاً لنظام العمل، في المناطق كافة.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (429) شخصاً، (70%) منهم يمنيو الجنسية، و(28%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (36) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتمّ ضبط (14) متورّطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (87653) وافداً مخالفاً، منهم (79744) رجلاً، و(7909) نساء.

وتمّت إحالة (75649) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2048) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9586) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
01:17 PM

في أسبوع.. ضبط 14780 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

"الداخلية" تحذّر كل مَن يسهّل دخولهم أو يوفر لهم المأوى أو يساعدهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 13 / 4 / 1443 هـ؛ الموافق 18 / 11 / 2021 م حتى 19 / 4 / 1443هـ؛ الموافق 24 / 11 / 2021م، عن ضبط (14780) مخالفاً، منهم: (7552) مخالفاً لنظام الإقامة، و(5699) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1529) مخالفاً لنظام العمل، في المناطق كافة.

وبلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (429) شخصاً، (70%) منهم يمنيو الجنسية، و(28%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (36) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتمّ ضبط (14) متورّطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (87653) وافداً مخالفاً، منهم (79744) رجلاً، و(7909) نساء.

وتمّت إحالة (75649) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2048) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9586) مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أيّ حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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