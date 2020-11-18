لقاح "كورونافاك" يستحثّ استجابة مناعية سريعة.. ونتائج المرحلة الأخيرة حاسمة

ضِمن 5 لقاحات يجري تطويرها بالصين تخضع لتجارب فعاليتها في الوقاية من كورونا

أظهرت نتائج التجارب الأولية اليوم، أن لقاح سينوفاك بيوتيك التجريبي للوقاية من كوفيد-19، استحث استجابة مناعية سريعة لكن مستوى الأجسام المضادة الذي أنتجها كانت أقل من مستواها لدى المتعافين من المرض.

وفي حين أن التجارب المبكرة إلى المتوسطة، لم تكن تستهدف تقييم فعالية اللقاح الذي يطلق عليه اسم (كورونافاك)؛ قال الباحثون إنه قد يوفر حماية كافية بناء على خبرتهم مع اللقاحات الأخرى وبيانات الدراسات قبل السريرية على قرود المكاك.

وتأتي نتيجة الدراسة في أعقاب أنباء جيدة هذا الشهر من شركتي الأدوية الأمريكيتين فايزر ومودرنا إضافة إلى روسيا. وكشفت الأنباء أن لقاحاتهم التجريبية فعالة بنسبة تزيد على 90% بناء على بيانات مؤقتة من تجارب كبيرة في مراحل متأخرة.

ولقاح كورونافاك وأربعة لقاحات أخرى يجري تطويرها في الصين، تخضع حاليًا لتجارب المرحلة الأخيرة لتحديد فعاليتها في الوقاية من كوفيد-19.

وجاءت نتائج سينوفاك، التي نُشرت في ورقة بحثية في دورية لانسيت للأمراض المعدية، من نتائج التجارب السريرية للمرحلتين الأولى والثانية في الصين، والتي شملت أكثر من 700 مشارك.

وبحسب "رويترز" قال تشو فنغ تساي أحد مؤلفي الورقة البحثية: "تظهر نتائجنا أن كورونافاك قادر على إحداث استجابة سريعة للأجسام المضادة في غضون أربعة أسابيع من التطعيم عن طريق إعطاء جرعتين من اللقاح بينهما 14 يومًا".

وأضاف تشو في بيان نشر مع الورقة البحثية: "نعتقد أن هذا يجعل اللقاح مناسبًا للاستخدام الطارئ أثناء الوباء".

وقال الباحثون: إن نتائج الدراسات الكبيرة في مرحلة متأخرة أو تجارب المرحلة الثالثة، ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت الاستجابة المناعية الناتجة عن لقاح كورونافاك كافية لحماية الناس من عدوى فيروس كورونا.

وتُجري سينوفاك حاليًا ثلاث تجارب سريرية في المرحلة الثالثة في إندونيسيا والبرازيل وتركيا.

وقال ناؤور بار زئيف الأستاذ في جامعة جونز هوبكنز الذي لم يشارك في الدراسة: إنه يجب تفسير النتائج بحذر إلى حين يتم نشر نتائج المرحلة الثالثة.

وأضاف: "لكن حتى في ذلك الوقت وبعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجربة وبعد الترخيص؛ يجب أن نتوخى الحذر".