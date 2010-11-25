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السديس يشرف على مسارات "كبار السن وذوي الإعاقة" بصحن المطاف

قال: الواجب توفير أرقى الخدمات وتذليل العقبات لمساعدتهم والتيسير عليهم

اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على المسارات المخصصة لكبار السن ومن يعاني صعوبة المشي، حيث تم تخصيص مسار للعربات وآخر للمشي أقرب ما يمكن من الكعبة المشرّفة، كما تم استحداث مسارين لاختصار الوقت عليهم وتقصير المسافة لهم لتكون أقرب مسارات للكعبة المشرّفة.

وقال: إن من واجبنا في الرئاسة ‏العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة القاصدين، والواجب مضاعفٌ تجاه كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات، مؤكداً ضرورة تحديد مسارات خاصة بهم ومصليات، وكلّ ما يحتاجون إليه وفاءً وبِرّاً بهم، فحقهم علينا عظيم، والواجب توفير أرقى الخدمات وتذليل كل العقبات لمساعدتهم والتيسير عليهم.. مختتماً بالدعاء لله -عزّ وجلّ- أن يبارك في الجهود التي تبذل من لدن قادة هذه البلاد المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين عامة والحرمين الشريفين خاصة، وأن يجعل ما يقومون به في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

من جانبه، عبّر مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام بتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، تم تخصيص مسارات خاصة بالقرب من الكعبة المشرّفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح الحجيلي؛ أنه تم استحداث مسارين الأول للعربات بطول (155) متراً، ويستوعب (45) عربة، حيث تستغرق عملية الطواف في هذا المسار من (10) إلى (15) دقيقة، أما المسار الآخر وهو الأقرب للكعبة بطول (145) متراً، ويستوعب (50) شخصاً، خُصّص لمَن أراد الطواف دون الحاجة إلى العربات، وذلك تسهيلاً لهم من الازدحام أو مضايقة غيرهم لصعوبة حركتهم.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السديس يشرف على مسارات "كبار السن وذوي الإعاقة" بصحن المطاف
سبق

اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على المسارات المخصصة لكبار السن ومن يعاني صعوبة المشي، حيث تم تخصيص مسار للعربات وآخر للمشي أقرب ما يمكن من الكعبة المشرّفة، كما تم استحداث مسارين لاختصار الوقت عليهم وتقصير المسافة لهم لتكون أقرب مسارات للكعبة المشرّفة.

وقال: إن من واجبنا في الرئاسة ‏العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة القاصدين، والواجب مضاعفٌ تجاه كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات، مؤكداً ضرورة تحديد مسارات خاصة بهم ومصليات، وكلّ ما يحتاجون إليه وفاءً وبِرّاً بهم، فحقهم علينا عظيم، والواجب توفير أرقى الخدمات وتذليل كل العقبات لمساعدتهم والتيسير عليهم.. مختتماً بالدعاء لله -عزّ وجلّ- أن يبارك في الجهود التي تبذل من لدن قادة هذه البلاد المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين عامة والحرمين الشريفين خاصة، وأن يجعل ما يقومون به في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

من جانبه، عبّر مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام بتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، تم تخصيص مسارات خاصة بالقرب من الكعبة المشرّفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح الحجيلي؛ أنه تم استحداث مسارين الأول للعربات بطول (155) متراً، ويستوعب (45) عربة، حيث تستغرق عملية الطواف في هذا المسار من (10) إلى (15) دقيقة، أما المسار الآخر وهو الأقرب للكعبة بطول (145) متراً، ويستوعب (50) شخصاً، خُصّص لمَن أراد الطواف دون الحاجة إلى العربات، وذلك تسهيلاً لهم من الازدحام أو مضايقة غيرهم لصعوبة حركتهم.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
10:20 AM

السديس يشرف على مسارات "كبار السن وذوي الإعاقة" بصحن المطاف

قال: الواجب توفير أرقى الخدمات وتذليل العقبات لمساعدتهم والتيسير عليهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على المسارات المخصصة لكبار السن ومن يعاني صعوبة المشي، حيث تم تخصيص مسار للعربات وآخر للمشي أقرب ما يمكن من الكعبة المشرّفة، كما تم استحداث مسارين لاختصار الوقت عليهم وتقصير المسافة لهم لتكون أقرب مسارات للكعبة المشرّفة.

وقال: إن من واجبنا في الرئاسة ‏العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة القاصدين، والواجب مضاعفٌ تجاه كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات، مؤكداً ضرورة تحديد مسارات خاصة بهم ومصليات، وكلّ ما يحتاجون إليه وفاءً وبِرّاً بهم، فحقهم علينا عظيم، والواجب توفير أرقى الخدمات وتذليل كل العقبات لمساعدتهم والتيسير عليهم.. مختتماً بالدعاء لله -عزّ وجلّ- أن يبارك في الجهود التي تبذل من لدن قادة هذه البلاد المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين عامة والحرمين الشريفين خاصة، وأن يجعل ما يقومون به في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

من جانبه، عبّر مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام بتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، تم تخصيص مسارات خاصة بالقرب من الكعبة المشرّفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح الحجيلي؛ أنه تم استحداث مسارين الأول للعربات بطول (155) متراً، ويستوعب (45) عربة، حيث تستغرق عملية الطواف في هذا المسار من (10) إلى (15) دقيقة، أما المسار الآخر وهو الأقرب للكعبة بطول (145) متراً، ويستوعب (50) شخصاً، خُصّص لمَن أراد الطواف دون الحاجة إلى العربات، وذلك تسهيلاً لهم من الازدحام أو مضايقة غيرهم لصعوبة حركتهم.

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