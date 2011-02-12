النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و982 ألفًا

عدد الوفيات بدول القارة بلغ 243 ألفًا و88 حالة

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و981 ألفًا و695 إصابة مؤكدة.
وأفاد المركز في بيان أن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة قد بلغ 243 ألفًا و88 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و982 ألفًا
سبق

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و981 ألفًا و695 إصابة مؤكدة.
وأفاد المركز في بيان أن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة قد بلغ 243 ألفًا و88 حالة.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
04:24 PM

كورونا في أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و982 ألفًا

عدد الوفيات بدول القارة بلغ 243 ألفًا و88 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
291

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و981 ألفًا و695 إصابة مؤكدة.
وأفاد المركز في بيان أن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة قد بلغ 243 ألفًا و88 حالة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,758
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,395
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,069
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,091

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة