أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و981 ألفًا و695 إصابة مؤكدة. وأفاد المركز في بيان أن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة قد بلغ 243 ألفًا و88 حالة.

كورونا في أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و982 ألفًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-11 أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و981 ألفًا و695 إصابة مؤكدة.

وأفاد المركز في بيان أن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة قد بلغ 243 ألفًا و88 حالة.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443 04:24 PM

كورونا في أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و982 ألفًا عدد الوفيات بدول القارة بلغ 243 ألفًا و88 حالة





A A A





0 مشاركة

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و981 ألفًا و695 إصابة مؤكدة.

وأفاد المركز في بيان أن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة قد بلغ 243 ألفًا و88 حالة.