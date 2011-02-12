أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و981 ألفًا و695 إصابة مؤكدة.
وأفاد المركز في بيان أن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة قد بلغ 243 ألفًا و88 حالة.
كورونا في أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و982 ألفًا
عدد الوفيات بدول القارة بلغ 243 ألفًا و88 حالة
أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و981 ألفًا و695 إصابة مؤكدة.
وأفاد المركز في بيان أن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة قد بلغ 243 ألفًا و88 حالة.
أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و981 ألفًا و695 إصابة مؤكدة.
كورونا في أفريقيا.. ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و982 ألفًا
عدد الوفيات بدول القارة بلغ 243 ألفًا و88 حالة
أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 10 ملايين و981 ألفًا و695 إصابة مؤكدة.
وأفاد المركز في بيان أن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة قد بلغ 243 ألفًا و88 حالة.