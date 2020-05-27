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أمانة الجوف: أكثر من 200 مخالفة و600 إنذار لقائدي مركبات التوصيل

واصلت حملتها للتأكد من التزام المناديب باشتراطات الصحة والسلامة

تواصل أمانة منطقة الجوف حملتها للتأكد من مدى التزام مناديب التوصيل باشتراطات الصحة والسلامة لنقل الطلبات لضمان وصولها بطريقة آمنة وصحية للمستهلكين.

ووجّهت الفِرق الرقابية أكثر من ٢٠٠ مخالفة و٦٠٠ إنذار لقائدي مركبات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالاً للتدابير الوقائية التي تتخذها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن.

وتنوعت مخالفاتهم ما بين عدم وجود شهادة صحية أو فحص طبي للسائق، وعدم استخدام الكمامات والقفازات، وعدم وجود معقمات داخل المركبات، وعدم وجود مسافة كافية بين السائق والأكل، وعدم نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبد الله الماجد أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف الشرعان، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ورفع الكفاءة الصحية.

وأضاف الماجد بأن الفِرق الميدانية المكونة من إدارة الرقابة الصحية ومختبر سلامة الأغذية والجهات الأمنية تقف ميدانيًّا على تطبيق منع التجول الكلي للكشف على جميع سيارات توصيل الأغذية من الشركات أو المطاعم ومستخدمي التطبيقات الإلكترونية؛ وذلك للتأكد من التزامهم وتقيدهم بالمتطلبات الصحية والوقائية.. داعيًا عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية بالاتصال بمركز خدمة العملاء (940).

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أمانة الجوف: أكثر من 200 مخالفة و600 إنذار لقائدي مركبات التوصيل
سبق

تواصل أمانة منطقة الجوف حملتها للتأكد من مدى التزام مناديب التوصيل باشتراطات الصحة والسلامة لنقل الطلبات لضمان وصولها بطريقة آمنة وصحية للمستهلكين.

ووجّهت الفِرق الرقابية أكثر من ٢٠٠ مخالفة و٦٠٠ إنذار لقائدي مركبات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالاً للتدابير الوقائية التي تتخذها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن.

وتنوعت مخالفاتهم ما بين عدم وجود شهادة صحية أو فحص طبي للسائق، وعدم استخدام الكمامات والقفازات، وعدم وجود معقمات داخل المركبات، وعدم وجود مسافة كافية بين السائق والأكل، وعدم نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبد الله الماجد أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف الشرعان، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ورفع الكفاءة الصحية.

وأضاف الماجد بأن الفِرق الميدانية المكونة من إدارة الرقابة الصحية ومختبر سلامة الأغذية والجهات الأمنية تقف ميدانيًّا على تطبيق منع التجول الكلي للكشف على جميع سيارات توصيل الأغذية من الشركات أو المطاعم ومستخدمي التطبيقات الإلكترونية؛ وذلك للتأكد من التزامهم وتقيدهم بالمتطلبات الصحية والوقائية.. داعيًا عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية بالاتصال بمركز خدمة العملاء (940).

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
12:15 AM

أمانة الجوف: أكثر من 200 مخالفة و600 إنذار لقائدي مركبات التوصيل

واصلت حملتها للتأكد من التزام المناديب باشتراطات الصحة والسلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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تواصل أمانة منطقة الجوف حملتها للتأكد من مدى التزام مناديب التوصيل باشتراطات الصحة والسلامة لنقل الطلبات لضمان وصولها بطريقة آمنة وصحية للمستهلكين.

ووجّهت الفِرق الرقابية أكثر من ٢٠٠ مخالفة و٦٠٠ إنذار لقائدي مركبات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالاً للتدابير الوقائية التي تتخذها وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن.

وتنوعت مخالفاتهم ما بين عدم وجود شهادة صحية أو فحص طبي للسائق، وعدم استخدام الكمامات والقفازات، وعدم وجود معقمات داخل المركبات، وعدم وجود مسافة كافية بين السائق والأكل، وعدم نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبد الله الماجد أن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه ومتابعة من أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف الشرعان، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ورفع الكفاءة الصحية.

وأضاف الماجد بأن الفِرق الميدانية المكونة من إدارة الرقابة الصحية ومختبر سلامة الأغذية والجهات الأمنية تقف ميدانيًّا على تطبيق منع التجول الكلي للكشف على جميع سيارات توصيل الأغذية من الشركات أو المطاعم ومستخدمي التطبيقات الإلكترونية؛ وذلك للتأكد من التزامهم وتقيدهم بالمتطلبات الصحية والوقائية.. داعيًا عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية بالاتصال بمركز خدمة العملاء (940).

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