"الشؤون الإسلامية": إغلاق 4 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 4 حالات إصابة بكورونا

قالت: ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 43 يوماً 336 مسجداً تم فتح 326 منها بعد التعقيم

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 4 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 4 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 43 يوماً 336 مسجداً، تم فتح 326 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الاثنين التاسع من شهر شعبان لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي: مسجدان في منطقة الرياض تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الشرقية بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 7 مساجد؛ ثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجد في المناطق التالية: عسير، ونجران، والحدود الشمالية، والشرقية، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وشددت الوزارة في ختام بيانها اليومي على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد، ومن ذلك إحضار السجادة ولبس الكمامات، وتحقيق التباعد الجسدي؛ لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.