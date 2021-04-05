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ربو وجروح وأمراض مزمنة.. 71 بلاغًا إسعافيًّا بالحرم في مارس

إسعاف 31 حالة في موقعها بالأروقة والساحات ونقل 40 لـ"أجياد"

باشرت الفِرَق الإسعافية في الحرم المكي الشريف، 71 بلاغًا إسعافيًّا في شهر مارس الماضي.

وكانت الحالات التي تم إسعافها؛ أمراضًا مزمنة وحالات تنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية والانزلاقات.

وتم إسعاف 31 حالة في موقعها في أروقة وساحات المسجد الحرام؛ بينما نقلت 40 حالة إلى مستشفى أجياد ومستوصفات الحرم المكي الشريف.

يُذكر أن 4 مراكز إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، تعمل على مدار الساعة داخل الحرم المكي الشريف، وتتلقى البلاغات على الرقم (٩٩٧) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية.

الفِرَق الإسعافية الحرم المكي الشريف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ربو وجروح وأمراض مزمنة.. 71 بلاغًا إسعافيًّا بالحرم في مارس
سبق

باشرت الفِرَق الإسعافية في الحرم المكي الشريف، 71 بلاغًا إسعافيًّا في شهر مارس الماضي.

وكانت الحالات التي تم إسعافها؛ أمراضًا مزمنة وحالات تنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية والانزلاقات.

وتم إسعاف 31 حالة في موقعها في أروقة وساحات المسجد الحرام؛ بينما نقلت 40 حالة إلى مستشفى أجياد ومستوصفات الحرم المكي الشريف.

يُذكر أن 4 مراكز إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، تعمل على مدار الساعة داخل الحرم المكي الشريف، وتتلقى البلاغات على الرقم (٩٩٧) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
01:11 PM

ربو وجروح وأمراض مزمنة.. 71 بلاغًا إسعافيًّا بالحرم في مارس

إسعاف 31 حالة في موقعها بالأروقة والساحات ونقل 40 لـ"أجياد"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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باشرت الفِرَق الإسعافية في الحرم المكي الشريف، 71 بلاغًا إسعافيًّا في شهر مارس الماضي.

وكانت الحالات التي تم إسعافها؛ أمراضًا مزمنة وحالات تنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية والانزلاقات.

وتم إسعاف 31 حالة في موقعها في أروقة وساحات المسجد الحرام؛ بينما نقلت 40 حالة إلى مستشفى أجياد ومستوصفات الحرم المكي الشريف.

يُذكر أن 4 مراكز إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، تعمل على مدار الساعة داخل الحرم المكي الشريف، وتتلقى البلاغات على الرقم (٩٩٧) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية.

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