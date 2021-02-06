وزير الخارجية يستعرض هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية

هنَّأه بمناسبة توليه المنصب الجديد

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا أمس من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.



وهنأ الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبِّرًا عن تطلُّع السعودية للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.



عقب ذلك استعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.