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وزير الخارجية يستعرض هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية

هنَّأه بمناسبة توليه المنصب الجديد

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا أمس من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وهنأ الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبِّرًا عن تطلُّع السعودية للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

عقب ذلك استعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

السعودية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان المملكة العربية السعودية أمريكا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية
سبق

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا أمس من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وهنأ الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبِّرًا عن تطلُّع السعودية للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

عقب ذلك استعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
12:48 AM
اخر تعديل
06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
01:27 AM

وزير الخارجية يستعرض هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي العلاقات التاريخية

هنَّأه بمناسبة توليه المنصب الجديد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
584

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا أمس من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وهنأ الأمير فيصل بن فرحان نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبِّرًا عن تطلُّع السعودية للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

عقب ذلك استعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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