القمة الـ70 لحلف شمال الأطلسي.. انطلاقة أم انتكاسة؟

أجواء التوتر تسود بين أعضائه

يعقد حلف شمال الأطلسي اليوم (الثلاثاء)، قمته السبعين في لندن وسط مجموعة من الخلافات بين الدول الأعضاء حول عدة قضايا وتراشق كلامي بينها.

ويحاول الحلف في هذه القمة أن يتجاوز أجواء التوتر التي تسود بين أعضائه والانطلاق في مرحلة جديدة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصف الوضع الحالي للحلف بأنه يعيش حالة "موت دماغي"، ما أثار حفيظة بعض الشركاء الحلفاء، بينهم المستشارة إنغيلا ميركل التي أكدت أنها لا تشاطر الرئيس الفرنسي نفس الرأي، فيما ذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبعد من ذلك، إذ رد على ماكرون بالقول: "سيد ماكرون، عليك قبل أي شيء أن تفحص موتك الدماغي".

وقال "ماكرون" في مقابلة نشرتها مجلة "ذي إيكونوميست": "إن الحلف الأطلسي في حالة "موت دماغي"، منتقدًا قلة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا والسلوك الأحادي الذي اعتمدته تركيا، الحليفة الأطلسية، في سوريا.