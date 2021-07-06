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بتوجيهات سامية.. أسماء شهداء الواجب تزيِّن شوارع سراة عبيدة

في ثلاث قرى تابعة للمحافظة هي "الجهمة وآل خلف ودرامة"

شرعت بلدية محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير في تركيب لوحات أسماء الشوارع بأسماء شهداء الدين والواجب من أبناء المحافظة، وذلك في ثلاث قرى، هي (الجهمة وآل خلف ودرامة).

وأكد بندر الطلحية، رئيس بلدية سراة عبيدة، أن تسمية الشوارع بأسماء شهداء الدين والواجب يأتي إنفاذًا للتوجيهات السامية التي تنص على تكريم شهداء الدين والواجب بتسمية شوارع بأسمائهم تقديرًا وعرفانًا للدور البطولي الذي قام به جنودنا البواسل في مختلف القطاعات العسكرية من تضحيات للدين والوطن، والدفاع عنه.

يُذكر أن محافظة سراة عبيدة قدَّمت العديد من أبنائها شهداء بفخر واعتزاز فداء لأرض الوطن منذ انطلاق مكافحة الفئة الضالة و"عاصفة الحزم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بتوجيهات سامية.. أسماء شهداء الواجب تزيِّن شوارع سراة عبيدة
سبق

شرعت بلدية محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير في تركيب لوحات أسماء الشوارع بأسماء شهداء الدين والواجب من أبناء المحافظة، وذلك في ثلاث قرى، هي (الجهمة وآل خلف ودرامة).

وأكد بندر الطلحية، رئيس بلدية سراة عبيدة، أن تسمية الشوارع بأسماء شهداء الدين والواجب يأتي إنفاذًا للتوجيهات السامية التي تنص على تكريم شهداء الدين والواجب بتسمية شوارع بأسمائهم تقديرًا وعرفانًا للدور البطولي الذي قام به جنودنا البواسل في مختلف القطاعات العسكرية من تضحيات للدين والوطن، والدفاع عنه.

يُذكر أن محافظة سراة عبيدة قدَّمت العديد من أبنائها شهداء بفخر واعتزاز فداء لأرض الوطن منذ انطلاق مكافحة الفئة الضالة و"عاصفة الحزم".

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
08:30 PM

بتوجيهات سامية.. أسماء شهداء الواجب تزيِّن شوارع سراة عبيدة

في ثلاث قرى تابعة للمحافظة هي "الجهمة وآل خلف ودرامة"

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رائد القرفي - عسير
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5,336

شرعت بلدية محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير في تركيب لوحات أسماء الشوارع بأسماء شهداء الدين والواجب من أبناء المحافظة، وذلك في ثلاث قرى، هي (الجهمة وآل خلف ودرامة).

وأكد بندر الطلحية، رئيس بلدية سراة عبيدة، أن تسمية الشوارع بأسماء شهداء الدين والواجب يأتي إنفاذًا للتوجيهات السامية التي تنص على تكريم شهداء الدين والواجب بتسمية شوارع بأسمائهم تقديرًا وعرفانًا للدور البطولي الذي قام به جنودنا البواسل في مختلف القطاعات العسكرية من تضحيات للدين والوطن، والدفاع عنه.

يُذكر أن محافظة سراة عبيدة قدَّمت العديد من أبنائها شهداء بفخر واعتزاز فداء لأرض الوطن منذ انطلاق مكافحة الفئة الضالة و"عاصفة الحزم".

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