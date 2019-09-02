النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خدم في السعودية.. وفاة مفاجئة للسفير الروسي في مصر

في أحد مستشفيات العاصمة القاهرة عن عمر ناهز 68 عاماً

أعلنت الخارجية الروسية، الاثنين، عن وفاة السفير الروسي لدى مصر سيرغي كيربيتشينكو، في أحد مستشفيات العاصمة القاهرة عن عمر ناهز 68 عاماً.

وذكر بيان للخارجية الروسية أن "كيربتشينكو" توفي في المستشفى بشكل مفاجئ.

وبحسب وكالة "ريا نوفستي"، فقد خدم السفير الروسي في السعودية والإمارات وليبيا وسوريا ثم في مصر منذ عام 2011.

وينتمي "كيربيتشينكو" إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل مقاتلاً في الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.

الرئيسية/ محطات

اعلان
خدم في السعودية.. وفاة مفاجئة للسفير الروسي في مصر
سبق

أعلنت الخارجية الروسية، الاثنين، عن وفاة السفير الروسي لدى مصر سيرغي كيربيتشينكو، في أحد مستشفيات العاصمة القاهرة عن عمر ناهز 68 عاماً.

وذكر بيان للخارجية الروسية أن "كيربتشينكو" توفي في المستشفى بشكل مفاجئ.

وبحسب وكالة "ريا نوفستي"، فقد خدم السفير الروسي في السعودية والإمارات وليبيا وسوريا ثم في مصر منذ عام 2011.

وينتمي "كيربيتشينكو" إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل مقاتلاً في الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
03:25 PM

خدم في السعودية.. وفاة مفاجئة للسفير الروسي في مصر

في أحد مستشفيات العاصمة القاهرة عن عمر ناهز 68 عاماً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
6,304

أعلنت الخارجية الروسية، الاثنين، عن وفاة السفير الروسي لدى مصر سيرغي كيربيتشينكو، في أحد مستشفيات العاصمة القاهرة عن عمر ناهز 68 عاماً.

وذكر بيان للخارجية الروسية أن "كيربتشينكو" توفي في المستشفى بشكل مفاجئ.

وبحسب وكالة "ريا نوفستي"، فقد خدم السفير الروسي في السعودية والإمارات وليبيا وسوريا ثم في مصر منذ عام 2011.

وينتمي "كيربيتشينكو" إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل مقاتلاً في الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,780
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,363
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,293
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,652

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة