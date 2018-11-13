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"الربيعة": جميع السعوديين سيكون لديهم تأمين طبي شامل 100 % خلال 5 سنوات

قال إن المستشفيات ستتحول لتجمعات لخدمة 20 مليون شخص بجميع أنحاء المملكة

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بوضوح، أمس الاثنين، أن جميع السعوديين سيكون لديهم تأمين طبي شامل بنسبة 100 % خلال خمس سنوات.

وفي التفاصيل، كشف وزير الصحة للمرة الأولى لبرنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر، عن مشروع (مركز التأمين الوطني) لتوفير خدمة التأمين الطبي للمواطن السعودي.

وقال: ستتحول المستشفيات إلى تجمعات طبية؛ إذ سيصبح لدينا قرابة 20 تجمعًا طبيًا في كل أنحاء المملكة، وكل تجمع طبي سيخدم قرابة مليون شخص، مشيرًا إلى أن الهوية الوطنية ستكون هي كارت التأمين للمواطنين.

ولفت إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى نقلة نوعية في الخدمة الصحية، للارتقاء بمتوسط العمر إلى 84 عامًا، من خلال نموذج رعاية صحية جديد قائم على (المواطن) وليس على (العلاج).

أضاف الوزير الربيعة أقول وبثقة: نحن من أفضل 20 دولة في المستشفيات التخصصية، وحجم زراعات القلب عندنا أكبر من جميع الدول العربية، ولدينا أطباء ممتازون يستطيعون العمل في الدول المتقدمة.

وحذر وزير الصحة من أن التدخين أخطر على حياة السعوديين من الحوادث، ويُسهم في تقصير عمر المواطن 10 سنوات كاملة، لافتًا إلى أن نسبة الوفيات والإصابات في الحوادث المرورية انخفضت بنسبة الثلث تقريبًا خلال العامين الماضيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة": جميع السعوديين سيكون لديهم تأمين طبي شامل 100 % خلال 5 سنوات
سبق

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بوضوح، أمس الاثنين، أن جميع السعوديين سيكون لديهم تأمين طبي شامل بنسبة 100 % خلال خمس سنوات.

وفي التفاصيل، كشف وزير الصحة للمرة الأولى لبرنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر، عن مشروع (مركز التأمين الوطني) لتوفير خدمة التأمين الطبي للمواطن السعودي.

وقال: ستتحول المستشفيات إلى تجمعات طبية؛ إذ سيصبح لدينا قرابة 20 تجمعًا طبيًا في كل أنحاء المملكة، وكل تجمع طبي سيخدم قرابة مليون شخص، مشيرًا إلى أن الهوية الوطنية ستكون هي كارت التأمين للمواطنين.

ولفت إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى نقلة نوعية في الخدمة الصحية، للارتقاء بمتوسط العمر إلى 84 عامًا، من خلال نموذج رعاية صحية جديد قائم على (المواطن) وليس على (العلاج).

أضاف الوزير الربيعة أقول وبثقة: نحن من أفضل 20 دولة في المستشفيات التخصصية، وحجم زراعات القلب عندنا أكبر من جميع الدول العربية، ولدينا أطباء ممتازون يستطيعون العمل في الدول المتقدمة.

وحذر وزير الصحة من أن التدخين أخطر على حياة السعوديين من الحوادث، ويُسهم في تقصير عمر المواطن 10 سنوات كاملة، لافتًا إلى أن نسبة الوفيات والإصابات في الحوادث المرورية انخفضت بنسبة الثلث تقريبًا خلال العامين الماضيين.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
01:56 AM

"الربيعة": جميع السعوديين سيكون لديهم تأمين طبي شامل 100 % خلال 5 سنوات

قال إن المستشفيات ستتحول لتجمعات لخدمة 20 مليون شخص بجميع أنحاء المملكة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
3,751

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بوضوح، أمس الاثنين، أن جميع السعوديين سيكون لديهم تأمين طبي شامل بنسبة 100 % خلال خمس سنوات.

وفي التفاصيل، كشف وزير الصحة للمرة الأولى لبرنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر، عن مشروع (مركز التأمين الوطني) لتوفير خدمة التأمين الطبي للمواطن السعودي.

وقال: ستتحول المستشفيات إلى تجمعات طبية؛ إذ سيصبح لدينا قرابة 20 تجمعًا طبيًا في كل أنحاء المملكة، وكل تجمع طبي سيخدم قرابة مليون شخص، مشيرًا إلى أن الهوية الوطنية ستكون هي كارت التأمين للمواطنين.

ولفت إلى أن رؤية 2030 تهدف إلى نقلة نوعية في الخدمة الصحية، للارتقاء بمتوسط العمر إلى 84 عامًا، من خلال نموذج رعاية صحية جديد قائم على (المواطن) وليس على (العلاج).

أضاف الوزير الربيعة أقول وبثقة: نحن من أفضل 20 دولة في المستشفيات التخصصية، وحجم زراعات القلب عندنا أكبر من جميع الدول العربية، ولدينا أطباء ممتازون يستطيعون العمل في الدول المتقدمة.

وحذر وزير الصحة من أن التدخين أخطر على حياة السعوديين من الحوادث، ويُسهم في تقصير عمر المواطن 10 سنوات كاملة، لافتًا إلى أن نسبة الوفيات والإصابات في الحوادث المرورية انخفضت بنسبة الثلث تقريبًا خلال العامين الماضيين.

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