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تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مواجهة فريقَي ضمك والشباب ضمن مباريات الجولة الـ(21) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي كان مقررًا لها أن تقام اليوم الأحد 28 فبراير 2021م؛ بسبب ظروف الطيران.

واعتمدت اللجنة غدًا الاثنين الموافق 1 مارس 2021م موعدًا لإقامة المواجهة على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها عند الساعة الـ4:05 عصرًا.

الشباب ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران
سبق

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مواجهة فريقَي ضمك والشباب ضمن مباريات الجولة الـ(21) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي كان مقررًا لها أن تقام اليوم الأحد 28 فبراير 2021م؛ بسبب ظروف الطيران.

واعتمدت اللجنة غدًا الاثنين الموافق 1 مارس 2021م موعدًا لإقامة المواجهة على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها عند الساعة الـ4:05 عصرًا.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
01:33 AM

تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل مواجهة فريقَي ضمك والشباب ضمن مباريات الجولة الـ(21) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي كان مقررًا لها أن تقام اليوم الأحد 28 فبراير 2021م؛ بسبب ظروف الطيران.

واعتمدت اللجنة غدًا الاثنين الموافق 1 مارس 2021م موعدًا لإقامة المواجهة على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها عند الساعة الـ4:05 عصرًا.

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