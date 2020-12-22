فتح باب الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي في دورتها الثالثة

6 فروع.. تهدف إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية

أعلنت أمانة جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي فتح باب الترشيح للدورة الثالثة من جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي 1442هـ/ 2021م، ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى 31 يناير 2021م، وذلك في ستة فروع هي: الطب (أبحاث الأمراض المعدية من الوقاية للعلاج)، والعلوم الطبيعية (إسهامات المرأة العلمية في مجال الدراسات البيئية)، والأدب (الرواية)، والفنون (توظيف الفن في خدمة قضايا المجتمع)، والمشاريع الاقتصادية (مشاريع اقتصادية ناشئة)، وأخيرًا الأعمال الاجتماعية (مبادرات خدمة المجتمع في القرى والهجر بالمحافظات).



وتهدف الجائزة إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية وتسليط الضوء عليها، وتقدير المتميزات والمبدعات، ودعم العمل النسائي المميز في صورتيه النظرية والعملية، إضافةً إلى تحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة.



ونوهت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن رئيسة لجنة الجائزة الدكتورة إيناس العيسى بأنّ جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي هي أول جائزة سنوية للمرأة السعودية، وتبني جامعة الأميرة نورة للجائزة يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في إبراز أهم إنجازات المرأة السعودية في شكلهما العلمي والنظري، والتشجيع على أن تكون المرأة السعودية جزءًا لا يتجزّأ من الحراك التنموي الوطني الشامل.



من جانب آخر أشارت أمانة الجائزة إلى أنه يمكن الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتمير النسائي عن طريق الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، أو المؤسسات العلمية والثقافية المعتبرة، أو عن طريق الأفراد، وفق الشروط والمعايير التي وضعتها اللجان الخاصة بالجائزة.



يُشار إلى أنّ الموافقة على استحداث "جائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي" جاء بقرار مجلس الوزراء للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030، بما يدعم مشاركتها النوعية في التنمية الوطنية المستدامة التي وضعتها القيادة الرشيدة ضمن أولويات رؤية الوطن، التي تسعى لها وتدعمها بما يحقق المكانة المستحقة للمرأة السعودية بتميّزها محليّاً الذي ينعكس على حضورها ومكانتها عالميّاً، فيما دعت الأمانة الراغبين بالتسجيل في الجائزة إلى زيارة الموقع الإلكتروني: http://nourahprize.com.