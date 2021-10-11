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الرياض ..جمعية"الفصام" تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

نظمت ورشة عمل عن "مرض الفصام" وسبل علاجه

تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية أقامت جمعية الفصام السعودية ورشة عمل للتعريف بأهمية هذا اليوم العالمي للصحة النفسية، وكذلك التعريف بالمرض وسبل علاجه والأعمال التي قامت بها الجمعية منذ نشأتها وذلك بمقر ديوانية آل حسين التاريخية بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الحسين واعضاء المجلس وعدد من الأكاديميين ورموز العمل المجتمعي والإعلاميين.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية د. سعيد كدسة استشاري الطب النفسي بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العسكرية والطبية إن المشاركة باليوم العالمي للصحة النفسية ينطلق من الاهتمام الذي يجده عالميًا بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، مبينًا إلى مسببات مرض الفصام وطرق علاجه والمؤثرات التي تحيط بهذا المرض وطرق تثقيف الناس بوجود هذا المرض والسعي لايجاد حلول متواصلة لعلاجه.

من جانب آخر عبّر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفصام عن سعادته بالمشاركة بهذه المناسبة والتي تأتي كيوم عالمي له من الاهتمام الشيء الكثير وبيّن ان ما تقدمه الجمعية من برامج مجتمعية هادفة يندرج ضمن الاعمال الانسانية المجتمعية وفى سبيل تحقيق الأهداف المرجوة ونجاح منظومة العمل برئاسة سمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل ال فرحان آل سعود والتي بذلت جهودًا كبيرة منذ تأسيس الجمعية إيمانًا منها بالدور المجتمعي المهم فيما يخص مرضى الفصام، إضافة إلى جهود مجلس الإدارة الذي كان فاعلاً باجتماعاته ونتائجها المثمرة والإيجابية.

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الرياض ..جمعية"الفصام" تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية
سبق

تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية أقامت جمعية الفصام السعودية ورشة عمل للتعريف بأهمية هذا اليوم العالمي للصحة النفسية، وكذلك التعريف بالمرض وسبل علاجه والأعمال التي قامت بها الجمعية منذ نشأتها وذلك بمقر ديوانية آل حسين التاريخية بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الحسين واعضاء المجلس وعدد من الأكاديميين ورموز العمل المجتمعي والإعلاميين.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية د. سعيد كدسة استشاري الطب النفسي بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العسكرية والطبية إن المشاركة باليوم العالمي للصحة النفسية ينطلق من الاهتمام الذي يجده عالميًا بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، مبينًا إلى مسببات مرض الفصام وطرق علاجه والمؤثرات التي تحيط بهذا المرض وطرق تثقيف الناس بوجود هذا المرض والسعي لايجاد حلول متواصلة لعلاجه.

من جانب آخر عبّر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفصام عن سعادته بالمشاركة بهذه المناسبة والتي تأتي كيوم عالمي له من الاهتمام الشيء الكثير وبيّن ان ما تقدمه الجمعية من برامج مجتمعية هادفة يندرج ضمن الاعمال الانسانية المجتمعية وفى سبيل تحقيق الأهداف المرجوة ونجاح منظومة العمل برئاسة سمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل ال فرحان آل سعود والتي بذلت جهودًا كبيرة منذ تأسيس الجمعية إيمانًا منها بالدور المجتمعي المهم فيما يخص مرضى الفصام، إضافة إلى جهود مجلس الإدارة الذي كان فاعلاً باجتماعاته ونتائجها المثمرة والإيجابية.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
10:50 PM

الرياض ..جمعية"الفصام" تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

نظمت ورشة عمل عن "مرض الفصام" وسبل علاجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تزامنًا مع اليوم العالمي للصحة النفسية أقامت جمعية الفصام السعودية ورشة عمل للتعريف بأهمية هذا اليوم العالمي للصحة النفسية، وكذلك التعريف بالمرض وسبل علاجه والأعمال التي قامت بها الجمعية منذ نشأتها وذلك بمقر ديوانية آل حسين التاريخية بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الحسين واعضاء المجلس وعدد من الأكاديميين ورموز العمل المجتمعي والإعلاميين.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية د. سعيد كدسة استشاري الطب النفسي بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العسكرية والطبية إن المشاركة باليوم العالمي للصحة النفسية ينطلق من الاهتمام الذي يجده عالميًا بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، مبينًا إلى مسببات مرض الفصام وطرق علاجه والمؤثرات التي تحيط بهذا المرض وطرق تثقيف الناس بوجود هذا المرض والسعي لايجاد حلول متواصلة لعلاجه.

من جانب آخر عبّر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفصام عن سعادته بالمشاركة بهذه المناسبة والتي تأتي كيوم عالمي له من الاهتمام الشيء الكثير وبيّن ان ما تقدمه الجمعية من برامج مجتمعية هادفة يندرج ضمن الاعمال الانسانية المجتمعية وفى سبيل تحقيق الأهداف المرجوة ونجاح منظومة العمل برئاسة سمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل ال فرحان آل سعود والتي بذلت جهودًا كبيرة منذ تأسيس الجمعية إيمانًا منها بالدور المجتمعي المهم فيما يخص مرضى الفصام، إضافة إلى جهود مجلس الإدارة الذي كان فاعلاً باجتماعاته ونتائجها المثمرة والإيجابية.

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