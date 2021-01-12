وأعرب المعجب؛ عن شكره العميق للقيادة الرشيدة؛ لسرعة توفير اللقاح للمواطنين والمقيمين، مؤملاً انتهاء الجائحة قريباً، بفضل الله، ثم بفضل الجهود المخلصة لوزارة الصحة، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده -حفظهما الله-.

تلقى النائب العام سعود المعجب؛ صباح اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

النائب العام يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ويشكر القيادة على سرعة توفيره صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-12 تلقى النائب العام سعود المعجب؛ صباح اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا. وأعرب المعجب؛ عن شكره العميق للقيادة الرشيدة؛ لسرعة توفير اللقاح للمواطنين والمقيمين، مؤملاً انتهاء الجائحة قريباً، بفضل الله، ثم بفضل الجهود المخلصة لوزارة الصحة، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده -حفظهما الله-.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442 12:09 PM

النائب العام يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا ويشكر القيادة على سرعة توفيره مؤملاً انتهاء الجائحة قريباً بفضل الله ثم بفضل الجهود المخلصة لوزارة الصحة





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تلقى النائب العام سعود المعجب؛ صباح اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأعرب المعجب؛ عن شكره العميق للقيادة الرشيدة؛ لسرعة توفير اللقاح للمواطنين والمقيمين، مؤملاً انتهاء الجائحة قريباً، بفضل الله، ثم بفضل الجهود المخلصة لوزارة الصحة، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده -حفظهما الله-.