النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
استجابة لطلب أبداه الرئيس التونسي في مكالمة مع ولي العهد

خادم الحرمين يُوجِّه بدعم تونس باللقاحات والأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل عاجل لمكافحة "كورونا"

لليوم الثاني .. النصر يكثف جرعات التدريب في معسكر بلغاريا

لليوم الثاني على التوالي، يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته الميدانية، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، في معسكره الإعدادي في بلغاريا على فترتين صباحية ومسائية.

وتركزت الحصة التدريبية على رفع المعدل اللياقي بالكرة ودونها ، كما أدى اللاعبون مناورة فنية ركز من خلالها مدرب الفريق مينيزس على اللعب من لمستين في مساحات ضيقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لليوم الثاني .. النصر يكثف جرعات التدريب في معسكر بلغاريا
سبق

لليوم الثاني على التوالي، يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته الميدانية، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، في معسكره الإعدادي في بلغاريا على فترتين صباحية ومسائية.

وتركزت الحصة التدريبية على رفع المعدل اللياقي بالكرة ودونها ، كما أدى اللاعبون مناورة فنية ركز من خلالها مدرب الفريق مينيزس على اللعب من لمستين في مساحات ضيقة.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
10:18 PM

لليوم الثاني .. النصر يكثف جرعات التدريب في معسكر بلغاريا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
930

لليوم الثاني على التوالي، يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته الميدانية، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، في معسكره الإعدادي في بلغاريا على فترتين صباحية ومسائية.

وتركزت الحصة التدريبية على رفع المعدل اللياقي بالكرة ودونها ، كما أدى اللاعبون مناورة فنية ركز من خلالها مدرب الفريق مينيزس على اللعب من لمستين في مساحات ضيقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,826
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,035
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,388
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,790

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة