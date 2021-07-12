لليوم الثاني .. النصر يكثف جرعات التدريب في معسكر بلغاريا

لليوم الثاني على التوالي، يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته الميدانية، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، في معسكره الإعدادي في بلغاريا على فترتين صباحية ومسائية.

وتركزت الحصة التدريبية على رفع المعدل اللياقي بالكرة ودونها ، كما أدى اللاعبون مناورة فنية ركز من خلالها مدرب الفريق مينيزس على اللعب من لمستين في مساحات ضيقة.