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قتلتها الغيرة.. شاهد ما فعلته زوجة بفتاة كانت تجلس مع زوجها بمقهى

رصاصة أصابت رجلاً في ذراعه بالحادث

ضربت الغيرة قلب زوجة برازيلية، فاقتحمت أحد المقاهي وهي تمسك في يدها مسدساً، وتوجهت نحو مجموعة من الشباب والفتيات، وأطلقت النار على فتاة كانت جالسة بجانب زوجها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ أظهرت لقطات فيديو لحظة قيام الزوجة دايان رافاييلا دي سيلفا رودريغيز؛ 31 عاماً، باقتحام المقهى في تيانجوا بالبرازيل الخميس الماضي.

وأظهر فيديو مروّع قيام "رودريغيز" بإطلاق النار على الطاولة؛ حيث كان زوجها وخمسة من أصدقائه جالسين، ومن بينهم فتاة تدعى دجيان باتيستا بارو؛ 26 عاماً، التي أُصيبت برصاصة في الرأس قتلتها على الفور.

وظهرت القاتلة "رودريغيز" وهي قادمة إلى المقهى على دراجة نارية مع شخص آخر، قبل أن تدخل المقهى وتطلق الرصاص.

وذكرت الصحيفة أن الطلقات أصابت أيضا رجلًا، 24 عاماً، نُقل إلى المستشفى؛ حيث يتعافى من جرح في ذراعه بعد خضوعه لعملية جراحية.

وعقب إطلاق النار، ظهر الزوج وهو يتصارع مع زوجته "رودريغيز" في الخارج، محاولاً انتزاع مسدس فضي من يدها، خشية أن تقدم على مزيدٍ من إطلاق النار.

بالبرازيل اقتحام المقهى

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قتلتها الغيرة.. شاهد ما فعلته زوجة بفتاة كانت تجلس مع زوجها بمقهى
سبق

ضربت الغيرة قلب زوجة برازيلية، فاقتحمت أحد المقاهي وهي تمسك في يدها مسدساً، وتوجهت نحو مجموعة من الشباب والفتيات، وأطلقت النار على فتاة كانت جالسة بجانب زوجها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ أظهرت لقطات فيديو لحظة قيام الزوجة دايان رافاييلا دي سيلفا رودريغيز؛ 31 عاماً، باقتحام المقهى في تيانجوا بالبرازيل الخميس الماضي.

وأظهر فيديو مروّع قيام "رودريغيز" بإطلاق النار على الطاولة؛ حيث كان زوجها وخمسة من أصدقائه جالسين، ومن بينهم فتاة تدعى دجيان باتيستا بارو؛ 26 عاماً، التي أُصيبت برصاصة في الرأس قتلتها على الفور.

وظهرت القاتلة "رودريغيز" وهي قادمة إلى المقهى على دراجة نارية مع شخص آخر، قبل أن تدخل المقهى وتطلق الرصاص.

وذكرت الصحيفة أن الطلقات أصابت أيضا رجلًا، 24 عاماً، نُقل إلى المستشفى؛ حيث يتعافى من جرح في ذراعه بعد خضوعه لعملية جراحية.

وعقب إطلاق النار، ظهر الزوج وهو يتصارع مع زوجته "رودريغيز" في الخارج، محاولاً انتزاع مسدس فضي من يدها، خشية أن تقدم على مزيدٍ من إطلاق النار.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
11:22 AM
اخر تعديل
23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
11:47 AM

قتلتها الغيرة.. شاهد ما فعلته زوجة بفتاة كانت تجلس مع زوجها بمقهى

رصاصة أصابت رجلاً في ذراعه بالحادث

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,200

ضربت الغيرة قلب زوجة برازيلية، فاقتحمت أحد المقاهي وهي تمسك في يدها مسدساً، وتوجهت نحو مجموعة من الشباب والفتيات، وأطلقت النار على فتاة كانت جالسة بجانب زوجها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ أظهرت لقطات فيديو لحظة قيام الزوجة دايان رافاييلا دي سيلفا رودريغيز؛ 31 عاماً، باقتحام المقهى في تيانجوا بالبرازيل الخميس الماضي.

وأظهر فيديو مروّع قيام "رودريغيز" بإطلاق النار على الطاولة؛ حيث كان زوجها وخمسة من أصدقائه جالسين، ومن بينهم فتاة تدعى دجيان باتيستا بارو؛ 26 عاماً، التي أُصيبت برصاصة في الرأس قتلتها على الفور.

وظهرت القاتلة "رودريغيز" وهي قادمة إلى المقهى على دراجة نارية مع شخص آخر، قبل أن تدخل المقهى وتطلق الرصاص.

وذكرت الصحيفة أن الطلقات أصابت أيضا رجلًا، 24 عاماً، نُقل إلى المستشفى؛ حيث يتعافى من جرح في ذراعه بعد خضوعه لعملية جراحية.

وعقب إطلاق النار، ظهر الزوج وهو يتصارع مع زوجته "رودريغيز" في الخارج، محاولاً انتزاع مسدس فضي من يدها، خشية أن تقدم على مزيدٍ من إطلاق النار.

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