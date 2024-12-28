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"مرور جدة" يباشر حادث اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب المحافظة

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية

أعلن المرور عبر حسابه في تويتر أن مرور جدة باشر اليوم الاثنين، حادث مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتفصيلاً، قام قائد حافلة باقتحام مسجد بحي المنتزهات جنوب شرق محافظة جدة، وباشرت فرق من الدفاع المدني الحادث.

المرور حادث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور جدة" يباشر حادث اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب المحافظة
سبق

أعلن المرور عبر حسابه في تويتر أن مرور جدة باشر اليوم الاثنين، حادث مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتفصيلاً، قام قائد حافلة باقتحام مسجد بحي المنتزهات جنوب شرق محافظة جدة، وباشرت فرق من الدفاع المدني الحادث.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
11:04 PM

"مرور جدة" يباشر حادث اقتحام قائد مركبة لمسجد بجنوب المحافظة

تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
4
37,505

أعلن المرور عبر حسابه في تويتر أن مرور جدة باشر اليوم الاثنين، حادث مركبة اصطدمت بمرفق عام، نتج عنه إصابة (5) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتفصيلاً، قام قائد حافلة باقتحام مسجد بحي المنتزهات جنوب شرق محافظة جدة، وباشرت فرق من الدفاع المدني الحادث.

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