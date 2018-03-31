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"كراني" يحذِّر من ارتفاع في درجات الحرارة.. جهِّزوا الملابس الصيفية

قال إن الموجة الساخنة تتحرك للقطاع الغربي يوم 5 إبريل

حذّر خبير الطقس حسن كراني من موجة ساخنة، تؤدي لارتفاع في درجات الحرارة ما بين 5 إلى 8 درجات مئوية، ويستمر تأثيرها حتى 12 إبريل، تتحرك للقطاع الغربي، ومن ثم تتحرك إلى الشمال والشرقية.

وتفصيلاً، قال "كراني": "ودِّعوا البرد قبل الرحيل؛ موجة إفريقية ساخنة تتحرك للقطاع الغربي 5 إبريل، بعدها تتحرك تدريجيًّا للشمال والداخلية والشرقية، وتؤدي لارتفاع في الحرارة ما بين 5 و8 درجات مئوية، ويستمر تأثيرها حتى 12 إبريل".

وختم بقوله: "جهِّزوا أنفسكم لضب الملابس الشتوية، وتجهيز الصيفية".


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"كراني" يحذِّر من ارتفاع في درجات الحرارة.. جهِّزوا الملابس الصيفية
سبق

حذّر خبير الطقس حسن كراني من موجة ساخنة، تؤدي لارتفاع في درجات الحرارة ما بين 5 إلى 8 درجات مئوية، ويستمر تأثيرها حتى 12 إبريل، تتحرك للقطاع الغربي، ومن ثم تتحرك إلى الشمال والشرقية.

وتفصيلاً، قال "كراني": "ودِّعوا البرد قبل الرحيل؛ موجة إفريقية ساخنة تتحرك للقطاع الغربي 5 إبريل، بعدها تتحرك تدريجيًّا للشمال والداخلية والشرقية، وتؤدي لارتفاع في الحرارة ما بين 5 و8 درجات مئوية، ويستمر تأثيرها حتى 12 إبريل".

وختم بقوله: "جهِّزوا أنفسكم لضب الملابس الشتوية، وتجهيز الصيفية".


31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
11:37 PM

"كراني" يحذِّر من ارتفاع في درجات الحرارة.. جهِّزوا الملابس الصيفية

قال إن الموجة الساخنة تتحرك للقطاع الغربي يوم 5 إبريل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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حذّر خبير الطقس حسن كراني من موجة ساخنة، تؤدي لارتفاع في درجات الحرارة ما بين 5 إلى 8 درجات مئوية، ويستمر تأثيرها حتى 12 إبريل، تتحرك للقطاع الغربي، ومن ثم تتحرك إلى الشمال والشرقية.

وتفصيلاً، قال "كراني": "ودِّعوا البرد قبل الرحيل؛ موجة إفريقية ساخنة تتحرك للقطاع الغربي 5 إبريل، بعدها تتحرك تدريجيًّا للشمال والداخلية والشرقية، وتؤدي لارتفاع في الحرارة ما بين 5 و8 درجات مئوية، ويستمر تأثيرها حتى 12 إبريل".

وختم بقوله: "جهِّزوا أنفسكم لضب الملابس الشتوية، وتجهيز الصيفية".


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