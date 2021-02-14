"زين السعودية" توقع اتفاقية حصرية خلال مرحلة الإنشاء مع شركة "البحر الأحمر للتطوير" لتحقيق التحول الرقمي الشامل

كأول منطقة إنشاءات مغطاة بالجيل الخامس في الشرق الأوسط

أعلنت "زين السعودية" عن إبرامها اتفاقية حصرية مع شركة "البحر الأحمر للتطوير"، لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت في المواقع التابعة لمشروع البحر الأحمر خلال مرحلة الإنشاء.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم "زين السعودية" بتغطية المواقع بشبكتها للاتصالات والإنترنت لمدة خمس سنوات، وبذلك يكون مشروع البحر الأحمر أول منطقة إنشاءات مغطاة بالجيل الخامس (5G) في الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، لفت الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر إلى أن "مشروع البحر الأحمر يُعد أحد أكبر وأهم المشاريع الاستثمارية السياحية الفاخرة والأكثر طموحاً في العالم، ولذلك نفخر في زين السعودية بتغطيته بتقنيات الجيل الخامس، مؤكدين التزامنا بنهج رؤية المملكة 2030 في تحقيق التحوّل الرقمي الشامل لمجتمعٍ رقمي متطور وأكثر رفاهية.

وأضاف المهندس "الدغيثر" يقول: كما أننا، وبهذه الاتفاقية، نضيف مشروعاً استراتيجياً آخر إلى قائمة المشاريع والمبادرات الوطنية الكبرى التي شاركت زين السعودية في قصة نجاحها، بدءاً من مطار نيوم، مروراً بمشروع أهلاً بالعالم لوزارة السياحة لإطلاق التأشيرات السياحية إلكترونياً، وصولاً إلى شراكتنا مؤخراً مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لتغطية مدينة الدمام الصناعية الثانية بشبكة زين السعودية للجيل الخامس (5G)".

وتابع: "تستمر شركة زين السعودية في تسخير استثماراتها وإمكاناتها التقنية والبشرية كافة، لخدمة مسيرة التحوّل الرقمي الشامل في المملكة والارتقاء بمستوى جودة الحياة فيها، وتحقيق نقلة نوعية في كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية. وهذا ما نشهده بالترجمة العملية، عبر استمرار توسعة النطاق الجغرافي لشبكة الجيل الخامس، والتي باتت تغطي حالياً 50 مدينة من خلال أكثر من 4700 برج، وبجودة عالية وسرعة فائقة".

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر للتطوير" جون باغانو أن "مشروع البحر الأحمر يغطي مساحة شاسعة، بحجم بلجيكا تقريباً، ويقع على طول الساحل النائي الغربي للمملكة. لذلك، تعد خدمات الاتصال السريعة والموثوقة والأكثر اعتمادية أمراً ضرورياً بالنسبة إلينا لضمان قدرة القوى العاملة لدينا على الاتصال بالزملاء بسرعة، فضلاً عن البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء. عند الافتتاح في العام 2022، ستلعب الاتصالات والإنترنت أيضاً دوراً رئيسياً في تقديم تجربة من الدرجة الأولى لكل الضيوف. نحن فخورون بالعمل مع شريك محلي مثل زين السعودية، يشاركنا رؤيتنا في فتح المملكة لبقية العالم."

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع 16 فندقاً في خمس جزر ومنتجعين داخليين، وستكتمل في عام 2023، إلى جانب مطار دولي له. لقد حققت شركة "البحر الأحمر للتطوير" مراحل مهمة منذ إطلاق المشروع الرائد، ولا يزال على المسار الصحيح للترحيب بالضيوف الأولين بحلول نهاية عام 2022.