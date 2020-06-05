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"الصحة" تعلن تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 95748

ماليزيا: 19 إصابة ووفاة واحدة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي الحالات المسجلة إلى 8266 مصابًا

سجلت ماليزيا 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 8266.

وأبلغت وزارة الصحة الماليزية عن أول وفاة في أسبوعين مما يرفع عدد الوفيات إلى 116.

وكشف رئيس الوزراء الماليزي محيى الدين ياسين النقاب، في وقت سابق عن برنامج تحفيز اقتصادي إضافي بقيمة حوالي 8.2 مليار دولار في محاولة لإعادة إنعاش الصناعات التي تضررت بشدة جراء الجائحة.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا: 19 إصابة ووفاة واحدة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت ماليزيا 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 8266.

وأبلغت وزارة الصحة الماليزية عن أول وفاة في أسبوعين مما يرفع عدد الوفيات إلى 116.

وكشف رئيس الوزراء الماليزي محيى الدين ياسين النقاب، في وقت سابق عن برنامج تحفيز اقتصادي إضافي بقيمة حوالي 8.2 مليار دولار في محاولة لإعادة إنعاش الصناعات التي تضررت بشدة جراء الجائحة.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
02:57 PM

ماليزيا: 19 إصابة ووفاة واحدة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع إجمالي الحالات المسجلة إلى 8266 مصابًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ماليزيا 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 8266.

وأبلغت وزارة الصحة الماليزية عن أول وفاة في أسبوعين مما يرفع عدد الوفيات إلى 116.

وكشف رئيس الوزراء الماليزي محيى الدين ياسين النقاب، في وقت سابق عن برنامج تحفيز اقتصادي إضافي بقيمة حوالي 8.2 مليار دولار في محاولة لإعادة إنعاش الصناعات التي تضررت بشدة جراء الجائحة.

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