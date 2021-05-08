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رئاسة شؤون الحرمين: تنفيذ خطة ليلة السابع والعشرين

لتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

تتضافر جهود الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، من تسخير كل الإمكانات؛ للتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي لسلامة قاصدي بيت الله.

أوضح ذلك مدير الإدارة العامة للتفويج والحشود المهندس أسامة الحجيلي، وأنه تم تهيئة مصليات توسعة الملك عبدالله وساحاتها، والساحات الشرقية والغربية، وتوسعة الملك فهد الأول والسطح لأداء صلاة التراويح والتهجد، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر، في ظل رعاية شاملة وخدمات متميزة متكاملة وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للمصلين والمعتمرين.. ويأتي ذلك في سبيل تسخير كل الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي؛ وذلك لسلامة قاصدي بيت الحرام.

ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعد المحيميد؛ لتقديم أرقي الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

الإدارة العامة للحشود والتفويج المسجد الحرام

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رئاسة شؤون الحرمين: تنفيذ خطة ليلة السابع والعشرين
سبق

تتضافر جهود الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، من تسخير كل الإمكانات؛ للتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي لسلامة قاصدي بيت الله.

أوضح ذلك مدير الإدارة العامة للتفويج والحشود المهندس أسامة الحجيلي، وأنه تم تهيئة مصليات توسعة الملك عبدالله وساحاتها، والساحات الشرقية والغربية، وتوسعة الملك فهد الأول والسطح لأداء صلاة التراويح والتهجد، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر، في ظل رعاية شاملة وخدمات متميزة متكاملة وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للمصلين والمعتمرين.. ويأتي ذلك في سبيل تسخير كل الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي؛ وذلك لسلامة قاصدي بيت الحرام.

ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعد المحيميد؛ لتقديم أرقي الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
09:56 PM

رئاسة شؤون الحرمين: تنفيذ خطة ليلة السابع والعشرين

لتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتضافر جهود الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، من تسخير كل الإمكانات؛ للتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي لسلامة قاصدي بيت الله.

أوضح ذلك مدير الإدارة العامة للتفويج والحشود المهندس أسامة الحجيلي، وأنه تم تهيئة مصليات توسعة الملك عبدالله وساحاتها، والساحات الشرقية والغربية، وتوسعة الملك فهد الأول والسطح لأداء صلاة التراويح والتهجد، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر، في ظل رعاية شاملة وخدمات متميزة متكاملة وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للمصلين والمعتمرين.. ويأتي ذلك في سبيل تسخير كل الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمصلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي؛ وذلك لسلامة قاصدي بيت الحرام.

ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعد المحيميد؛ لتقديم أرقي الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله.

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