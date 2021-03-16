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فيديو مرعب.. لحظة سقوط طائرة على سيارة والضحايا 4 أشخاص

الإطفاء: إنقاذ الأم وابنها كان صعبًا وسط النيران التي حاصرتهما

رصدت كاميرات المراقبة حادثًا مرعبًا وغريبًا من نوعه وقع بولاية فلوريدا الأمريكية أمس الاثنين، حين كانت امرأة تقود سيارتها ومعها طفلها، وفجأة سقطت فوقهم طائرة صغيرة؛ مما تسبب في مقتل وإصابة 4 أشخاص.

وفي التفاصيل، سقطت طائرة صغيرة، الاثنين على أحد شوارع مدينة ميامي، واصطدمت بسيارة تَصادف مرورها مع لحظة سقوط الطائرة.

وكشفت لقطات الفيديو لحظات السقوط السريع، ثم الاصطدام وتحول الطائرة إلى كرة من اللهب الذي امتد فأحرق السيارة بركابها.

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين كانوا على متن الطائرة وإصابة أم وطفلها كانا على متن السيارة، ووصفت جروحهما بالبالغة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت عملية إنقاذ الأم وابنها صعبة على طواقم الإطفاء، خاصة أن النيران كانت تحاصرهما.

وقالت سلطات الطيران الفيدرالي الأمريكي: إن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار نورث بيري القريب.

وروى أحد شهود العيان: "لقد سمعنا شيئًا مثل انفجار القنبلة، وعندما خرجنا لمعرف ما حدث، كان كل شيء مشتعلًا".

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فيديو مرعب.. لحظة سقوط طائرة على سيارة والضحايا 4 أشخاص
سبق

رصدت كاميرات المراقبة حادثًا مرعبًا وغريبًا من نوعه وقع بولاية فلوريدا الأمريكية أمس الاثنين، حين كانت امرأة تقود سيارتها ومعها طفلها، وفجأة سقطت فوقهم طائرة صغيرة؛ مما تسبب في مقتل وإصابة 4 أشخاص.

وفي التفاصيل، سقطت طائرة صغيرة، الاثنين على أحد شوارع مدينة ميامي، واصطدمت بسيارة تَصادف مرورها مع لحظة سقوط الطائرة.

وكشفت لقطات الفيديو لحظات السقوط السريع، ثم الاصطدام وتحول الطائرة إلى كرة من اللهب الذي امتد فأحرق السيارة بركابها.

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين كانوا على متن الطائرة وإصابة أم وطفلها كانا على متن السيارة، ووصفت جروحهما بالبالغة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت عملية إنقاذ الأم وابنها صعبة على طواقم الإطفاء، خاصة أن النيران كانت تحاصرهما.

وقالت سلطات الطيران الفيدرالي الأمريكي: إن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار نورث بيري القريب.

وروى أحد شهود العيان: "لقد سمعنا شيئًا مثل انفجار القنبلة، وعندما خرجنا لمعرف ما حدث، كان كل شيء مشتعلًا".

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
12:56 PM

فيديو مرعب.. لحظة سقوط طائرة على سيارة والضحايا 4 أشخاص

الإطفاء: إنقاذ الأم وابنها كان صعبًا وسط النيران التي حاصرتهما

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
8,238

رصدت كاميرات المراقبة حادثًا مرعبًا وغريبًا من نوعه وقع بولاية فلوريدا الأمريكية أمس الاثنين، حين كانت امرأة تقود سيارتها ومعها طفلها، وفجأة سقطت فوقهم طائرة صغيرة؛ مما تسبب في مقتل وإصابة 4 أشخاص.

وفي التفاصيل، سقطت طائرة صغيرة، الاثنين على أحد شوارع مدينة ميامي، واصطدمت بسيارة تَصادف مرورها مع لحظة سقوط الطائرة.

وكشفت لقطات الفيديو لحظات السقوط السريع، ثم الاصطدام وتحول الطائرة إلى كرة من اللهب الذي امتد فأحرق السيارة بركابها.

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين كانوا على متن الطائرة وإصابة أم وطفلها كانا على متن السيارة، ووصفت جروحهما بالبالغة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت عملية إنقاذ الأم وابنها صعبة على طواقم الإطفاء، خاصة أن النيران كانت تحاصرهما.

وقالت سلطات الطيران الفيدرالي الأمريكي: إن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار نورث بيري القريب.

وروى أحد شهود العيان: "لقد سمعنا شيئًا مثل انفجار القنبلة، وعندما خرجنا لمعرف ما حدث، كان كل شيء مشتعلًا".

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