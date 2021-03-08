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"الصحة": الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم في مراكز الرعاية الأولية

التقديم يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي" بجميع مناطق المملكة

وفّرت وزارة الصحة خدمة الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم، وذلك في مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجرافيك توعوي، نشرته في حسابها على تويتر، ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، أن التقديم للفحص يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي، حيث حدّدت الفحص لمن أعمارهم من 45 - 75 سنة.

جدير بالذكر أن سرطان القولون هو سرطان يصيب الأمعاء الغليظة "القولون"، التي تمثل الجزء السفلي من الجهاز الهضمي للإنسان، وكذلك يصيب المستقيم وهو آخر أجزاء الجهاز الهضمي، وتزيد الإصابة بعد سن الخمسين من العمر لدى الجنسين حيث إن 90% من حالات سرطان القولون تحدث لمن هم في سن 45 أو أكبر، وتتمثل الأعراض المبكرة لسرطان القولون في "تغير في الإخراج، إسهال أو إمساك أو تغير في طبيعة البراز لأكثر من أسبوعين، ووجود نزيف من فتحة الشرج أو وجود دم مع البراز، واضطرابات في البطن كتشنجات أو غازات أو آلام لفترة طويلة، بالإضافة إلى الشعور المستمر بالرغبة في الذهاب للحمام، ونقص الوزن غير المعروف سببه، وكذلك فقر الدم الشديد غير المعروف سببه، والتقيؤ".

ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الرابط https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/ChronicDisease/Pages/ColorectalCancer.aspx.

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"الصحة": الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم في مراكز الرعاية الأولية
سبق

وفّرت وزارة الصحة خدمة الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم، وذلك في مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجرافيك توعوي، نشرته في حسابها على تويتر، ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، أن التقديم للفحص يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي، حيث حدّدت الفحص لمن أعمارهم من 45 - 75 سنة.

جدير بالذكر أن سرطان القولون هو سرطان يصيب الأمعاء الغليظة "القولون"، التي تمثل الجزء السفلي من الجهاز الهضمي للإنسان، وكذلك يصيب المستقيم وهو آخر أجزاء الجهاز الهضمي، وتزيد الإصابة بعد سن الخمسين من العمر لدى الجنسين حيث إن 90% من حالات سرطان القولون تحدث لمن هم في سن 45 أو أكبر، وتتمثل الأعراض المبكرة لسرطان القولون في "تغير في الإخراج، إسهال أو إمساك أو تغير في طبيعة البراز لأكثر من أسبوعين، ووجود نزيف من فتحة الشرج أو وجود دم مع البراز، واضطرابات في البطن كتشنجات أو غازات أو آلام لفترة طويلة، بالإضافة إلى الشعور المستمر بالرغبة في الذهاب للحمام، ونقص الوزن غير المعروف سببه، وكذلك فقر الدم الشديد غير المعروف سببه، والتقيؤ".

ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الرابط https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/ChronicDisease/Pages/ColorectalCancer.aspx.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
04:10 PM

"الصحة": الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم في مراكز الرعاية الأولية

التقديم يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي" بجميع مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وفّرت وزارة الصحة خدمة الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم، وذلك في مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، عبر إنفوجرافيك توعوي، نشرته في حسابها على تويتر، ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، أن التقديم للفحص يتم من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي، حيث حدّدت الفحص لمن أعمارهم من 45 - 75 سنة.

جدير بالذكر أن سرطان القولون هو سرطان يصيب الأمعاء الغليظة "القولون"، التي تمثل الجزء السفلي من الجهاز الهضمي للإنسان، وكذلك يصيب المستقيم وهو آخر أجزاء الجهاز الهضمي، وتزيد الإصابة بعد سن الخمسين من العمر لدى الجنسين حيث إن 90% من حالات سرطان القولون تحدث لمن هم في سن 45 أو أكبر، وتتمثل الأعراض المبكرة لسرطان القولون في "تغير في الإخراج، إسهال أو إمساك أو تغير في طبيعة البراز لأكثر من أسبوعين، ووجود نزيف من فتحة الشرج أو وجود دم مع البراز، واضطرابات في البطن كتشنجات أو غازات أو آلام لفترة طويلة، بالإضافة إلى الشعور المستمر بالرغبة في الذهاب للحمام، ونقص الوزن غير المعروف سببه، وكذلك فقر الدم الشديد غير المعروف سببه، والتقيؤ".

ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الرابط https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/ChronicDisease/Pages/ColorectalCancer.aspx.

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