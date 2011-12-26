النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بيروت أوبزرفر": "الكبتاغون السوري" مخدرات تهرّبها وتديرها شخصيات نافذة في نظام الأسد

إيران وحزب الله دخلا فيها بعقود استثمارية في السنوات الماضية

ذكرت صحيفة "بيروت أوبزرفر" اللبنانية أن أكثر من 15 طنًّا في إيطاليا، وقبلها 30 مليون حبة في اليونان، وملايين أخرى، ضبطتها السلطات الأمنية في مصر والسعودية والأردن، وغيرها من الدول، التي باتت وجهة "الكبتاغون السوري"، أو ما يسمى بأقراص "أبو هلالين"، وهو منتج يبدو أن صناعته لم تعد كما في السابق عشوائية ومتفرقة، بل تحولت إلى منظمة، تديرها شخصيات نافذة، ويقف من ورائها نظام الأسد، وهو ما تؤكده تفاصيل طرق التهريب عبر البر من الحدود، أو البحر من الموانئ السورية التي لا يمكن لأي شخص دخولها أو التجارة عبرها، سواء ميناء طرطوس الذي تهيمن عليه روسيا، أو ميناء اللاذقية الذي كانت إيران قد دخلت فيه بعقود استثمارية في السنوات الماضية.

ونظام الأسد ليس الوحيد؛ فإلى جانبه حزب الله اللبناني، الذي تشير التقارير الأمنية في دول عدة إلى أنه مسؤول أساسي أيضًا عن صناعة المخدرات، ومن ثم شحنها بطرق مختلفة إلى دول الجوار مع سوريا، أو دول بعيدة في القارة الأوروبية. وهنا يحقق هدفًا يتعلق بالمبالغ الطائلة التي يجنيها من تجارة كهذه؛ لتكون مدخولاً لتمويل عملياته العسكرية، والحصول على الأسلحة.

إيران سوريا تهريب مخدرات مليشيا حزب الله حبوب الكبتاجون

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بيروت أوبزرفر": "الكبتاغون السوري" مخدرات تهرّبها وتديرها شخصيات نافذة في نظام الأسد
سبق

ذكرت صحيفة "بيروت أوبزرفر" اللبنانية أن أكثر من 15 طنًّا في إيطاليا، وقبلها 30 مليون حبة في اليونان، وملايين أخرى، ضبطتها السلطات الأمنية في مصر والسعودية والأردن، وغيرها من الدول، التي باتت وجهة "الكبتاغون السوري"، أو ما يسمى بأقراص "أبو هلالين"، وهو منتج يبدو أن صناعته لم تعد كما في السابق عشوائية ومتفرقة، بل تحولت إلى منظمة، تديرها شخصيات نافذة، ويقف من ورائها نظام الأسد، وهو ما تؤكده تفاصيل طرق التهريب عبر البر من الحدود، أو البحر من الموانئ السورية التي لا يمكن لأي شخص دخولها أو التجارة عبرها، سواء ميناء طرطوس الذي تهيمن عليه روسيا، أو ميناء اللاذقية الذي كانت إيران قد دخلت فيه بعقود استثمارية في السنوات الماضية.

ونظام الأسد ليس الوحيد؛ فإلى جانبه حزب الله اللبناني، الذي تشير التقارير الأمنية في دول عدة إلى أنه مسؤول أساسي أيضًا عن صناعة المخدرات، ومن ثم شحنها بطرق مختلفة إلى دول الجوار مع سوريا، أو دول بعيدة في القارة الأوروبية. وهنا يحقق هدفًا يتعلق بالمبالغ الطائلة التي يجنيها من تجارة كهذه؛ لتكون مدخولاً لتمويل عملياته العسكرية، والحصول على الأسلحة.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
09:27 PM

"بيروت أوبزرفر": "الكبتاغون السوري" مخدرات تهرّبها وتديرها شخصيات نافذة في نظام الأسد

إيران وحزب الله دخلا فيها بعقود استثمارية في السنوات الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,153

ذكرت صحيفة "بيروت أوبزرفر" اللبنانية أن أكثر من 15 طنًّا في إيطاليا، وقبلها 30 مليون حبة في اليونان، وملايين أخرى، ضبطتها السلطات الأمنية في مصر والسعودية والأردن، وغيرها من الدول، التي باتت وجهة "الكبتاغون السوري"، أو ما يسمى بأقراص "أبو هلالين"، وهو منتج يبدو أن صناعته لم تعد كما في السابق عشوائية ومتفرقة، بل تحولت إلى منظمة، تديرها شخصيات نافذة، ويقف من ورائها نظام الأسد، وهو ما تؤكده تفاصيل طرق التهريب عبر البر من الحدود، أو البحر من الموانئ السورية التي لا يمكن لأي شخص دخولها أو التجارة عبرها، سواء ميناء طرطوس الذي تهيمن عليه روسيا، أو ميناء اللاذقية الذي كانت إيران قد دخلت فيه بعقود استثمارية في السنوات الماضية.

ونظام الأسد ليس الوحيد؛ فإلى جانبه حزب الله اللبناني، الذي تشير التقارير الأمنية في دول عدة إلى أنه مسؤول أساسي أيضًا عن صناعة المخدرات، ومن ثم شحنها بطرق مختلفة إلى دول الجوار مع سوريا، أو دول بعيدة في القارة الأوروبية. وهنا يحقق هدفًا يتعلق بالمبالغ الطائلة التي يجنيها من تجارة كهذه؛ لتكون مدخولاً لتمويل عملياته العسكرية، والحصول على الأسلحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,858
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,710
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,954
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,322

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة