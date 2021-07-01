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المدينة المنورة.. "الموارد البشرية" تبحث آليات تطوير مكاتب الضمان وتفعيل أقسام التمكين

عقدت إدارة التمكين بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اجتماعًا اليوم بإدارة الضمان بفرع بمنطقة المدينة المنورة.

بحث الاجتماع آليات تطوير مكاتب الضمان، وتفعيل أقسام التمكين، والعمل على تبني اقتراحات وتوصيات تلبي طلبات مستفيدي مكاتب الضمان، وتعود عليهم بالمنفعة، وتهيئهم لسوق العمل من خلال التدريب والتأهيل، ومن ثم التوظيف، بالتعاون مع القطاعات الأخرى الحكومية والأهلية.

حضر الاجتماع كلٌ من: مدير إدارة التمكين الاجتماعي بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد موسى الصحبي، ومنسق منطقة المدينة بإدارة التمكين ووكالة الضمان نايف سالم الشمراني، ومنسق التمكين بالوكالة مهوس صالح البشري، ومدير إدارة الضمان الاجتماعي بمنطقة المدينة المنورة خالد سعد الحيسوني، وأمين الردادي، ومدير مكتب الضمان بالمدينة ماجد الحربي، ورئيسة قسم التمكين بالمنطقة نوف عفيفي، ورؤساء أقسام التمكين بالمحافظات، ورئيس جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية وردة مستور الحازمي، ورئيس الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة حمود عليثة المحمدي.

تضمن الاجتماع الالتقاء برؤساء الجمعيات، والعمل على تفعيل دورهم المبني على التعاون والشراكة المجتمعية، وتفعيل ملتقيات التوظيف والتدريب والمبادرات الاجتماعية.

وفي نهاية الاجتماع كرّم مدير إدارة التمكين الاجتماعي بالوزارة أحمد الصحبي، مختصي التمكين بمنطقة المدينة المنورة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنورة.. "الموارد البشرية" تبحث آليات تطوير مكاتب الضمان وتفعيل أقسام التمكين
سبق

عقدت إدارة التمكين بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اجتماعًا اليوم بإدارة الضمان بفرع بمنطقة المدينة المنورة.

بحث الاجتماع آليات تطوير مكاتب الضمان، وتفعيل أقسام التمكين، والعمل على تبني اقتراحات وتوصيات تلبي طلبات مستفيدي مكاتب الضمان، وتعود عليهم بالمنفعة، وتهيئهم لسوق العمل من خلال التدريب والتأهيل، ومن ثم التوظيف، بالتعاون مع القطاعات الأخرى الحكومية والأهلية.

حضر الاجتماع كلٌ من: مدير إدارة التمكين الاجتماعي بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد موسى الصحبي، ومنسق منطقة المدينة بإدارة التمكين ووكالة الضمان نايف سالم الشمراني، ومنسق التمكين بالوكالة مهوس صالح البشري، ومدير إدارة الضمان الاجتماعي بمنطقة المدينة المنورة خالد سعد الحيسوني، وأمين الردادي، ومدير مكتب الضمان بالمدينة ماجد الحربي، ورئيسة قسم التمكين بالمنطقة نوف عفيفي، ورؤساء أقسام التمكين بالمحافظات، ورئيس جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية وردة مستور الحازمي، ورئيس الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة حمود عليثة المحمدي.

تضمن الاجتماع الالتقاء برؤساء الجمعيات، والعمل على تفعيل دورهم المبني على التعاون والشراكة المجتمعية، وتفعيل ملتقيات التوظيف والتدريب والمبادرات الاجتماعية.

وفي نهاية الاجتماع كرّم مدير إدارة التمكين الاجتماعي بالوزارة أحمد الصحبي، مختصي التمكين بمنطقة المدينة المنورة.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
10:46 PM

المدينة المنورة.. "الموارد البشرية" تبحث آليات تطوير مكاتب الضمان وتفعيل أقسام التمكين

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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عقدت إدارة التمكين بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اجتماعًا اليوم بإدارة الضمان بفرع بمنطقة المدينة المنورة.

بحث الاجتماع آليات تطوير مكاتب الضمان، وتفعيل أقسام التمكين، والعمل على تبني اقتراحات وتوصيات تلبي طلبات مستفيدي مكاتب الضمان، وتعود عليهم بالمنفعة، وتهيئهم لسوق العمل من خلال التدريب والتأهيل، ومن ثم التوظيف، بالتعاون مع القطاعات الأخرى الحكومية والأهلية.

حضر الاجتماع كلٌ من: مدير إدارة التمكين الاجتماعي بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد موسى الصحبي، ومنسق منطقة المدينة بإدارة التمكين ووكالة الضمان نايف سالم الشمراني، ومنسق التمكين بالوكالة مهوس صالح البشري، ومدير إدارة الضمان الاجتماعي بمنطقة المدينة المنورة خالد سعد الحيسوني، وأمين الردادي، ومدير مكتب الضمان بالمدينة ماجد الحربي، ورئيسة قسم التمكين بالمنطقة نوف عفيفي، ورؤساء أقسام التمكين بالمحافظات، ورئيس جمعية طيبة النسائية للتنمية الاجتماعية وردة مستور الحازمي، ورئيس الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة حمود عليثة المحمدي.

تضمن الاجتماع الالتقاء برؤساء الجمعيات، والعمل على تفعيل دورهم المبني على التعاون والشراكة المجتمعية، وتفعيل ملتقيات التوظيف والتدريب والمبادرات الاجتماعية.

وفي نهاية الاجتماع كرّم مدير إدارة التمكين الاجتماعي بالوزارة أحمد الصحبي، مختصي التمكين بمنطقة المدينة المنورة.

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