أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة. جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور. وتفصيلًا: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت "328" دراجة آلية مخالفة".

حملة مرورية ميدانية تضبط 328 دراجة آلية مخالفة في عدة مناطق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-13 أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.



جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.



وتفصيلًا: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت "328" دراجة آلية مخالفة".

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443 07:30 PM

اخر تعديل 13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443 07:43 PM

حملة مرورية ميدانية تضبط 328 دراجة آلية مخالفة في عدة مناطق الإدارة العامة تهيب بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام





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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.



جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.



وتفصيلًا: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت "328" دراجة آلية مخالفة".