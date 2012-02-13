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حملة مرورية ميدانية تضبط 328 دراجة آلية مخالفة في عدة مناطق

الإدارة العامة تهيب بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وتفصيلًا: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت "328" دراجة آلية مخالفة".

المرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حملة مرورية ميدانية تضبط 328 دراجة آلية مخالفة في عدة مناطق
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وتفصيلًا: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت "328" دراجة آلية مخالفة".

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
07:30 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
07:43 PM

حملة مرورية ميدانية تضبط 328 دراجة آلية مخالفة في عدة مناطق

الإدارة العامة تهيب بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وتفصيلًا: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية ضبطت "328" دراجة آلية مخالفة".

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,851
142 مليون ..

142 مليون ..

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