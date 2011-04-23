النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تحذر في بيانها اليوم من الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بكورونا

حثت الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1098) حالة مؤكدة وتعافي (1205) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9660) حالة منها (1205) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (410191) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (393653) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6878) حالة، كما تم إجراء (63320) فحصاً مخبرياً.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تحذر في بيانها اليوم من الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بكورونا
سبق

أكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1098) حالة مؤكدة وتعافي (1205) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9660) حالة منها (1205) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (410191) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (393653) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6878) حالة، كما تم إجراء (63320) فحصاً مخبرياً.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
04:39 PM

"الصحة" تحذر في بيانها اليوم من الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بكورونا

حثت الجميع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
3,819

أكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1098) حالة مؤكدة وتعافي (1205) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9660) حالة منها (1205) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (410191) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (393653) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6878) حالة، كما تم إجراء (63320) فحصاً مخبرياً.

ونصحت "الصحة" الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,310
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,170
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة