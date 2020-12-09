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أجواء التنافس الشريف تسود "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل".. وهذا ما فعله أحد الخاسرين

اتسمت مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الخامسة، بروح التنافس الشريف بين الملاك، وشارك بعضهم البعض فرحة الفوز.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو أظهرت التنافس الشريف بين ملاك الإبل بقيام الخاسر في أحد أشواط المجاهيم بزيارة منافسه الذي خطف منه المركز الأول له في عزبته وتقديم التهنئة له بالفوز، في صورة جسدت علوّ روح التنافس والتسابق بين ملاك الإبل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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أجواء التنافس الشريف تسود "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل".. وهذا ما فعله أحد الخاسرين
سبق

اتسمت مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الخامسة، بروح التنافس الشريف بين الملاك، وشارك بعضهم البعض فرحة الفوز.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو أظهرت التنافس الشريف بين ملاك الإبل بقيام الخاسر في أحد أشواط المجاهيم بزيارة منافسه الذي خطف منه المركز الأول له في عزبته وتقديم التهنئة له بالفوز، في صورة جسدت علوّ روح التنافس والتسابق بين ملاك الإبل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
07:04 PM

أجواء التنافس الشريف تسود "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل".. وهذا ما فعله أحد الخاسرين

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مسلّم الهواملة - الرياض
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1,174

اتسمت مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الخامسة، بروح التنافس الشريف بين الملاك، وشارك بعضهم البعض فرحة الفوز.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو أظهرت التنافس الشريف بين ملاك الإبل بقيام الخاسر في أحد أشواط المجاهيم بزيارة منافسه الذي خطف منه المركز الأول له في عزبته وتقديم التهنئة له بالفوز، في صورة جسدت علوّ روح التنافس والتسابق بين ملاك الإبل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

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