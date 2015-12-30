مدير الأمن العام يعزي "آل هتيلة" في وفاة الزميل "حسين"

وافته المنية إثر نوبة قلبية

أدى مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، وضباط وأفراد الشرطة؛ واجب العزاء لقبيلة آل هتيلة في وفاة زميلهم حسين بن صالح آل هتيلة، الذي وافته المنية إثر نوبة قلبية.

ونقل أبو ذيبة لقبيلة آل هتيلة تعازي مدير الأمن العام، مشيدًا بتفاني وإخلاص الفقيد في أداء واجباته وتفانيه لخدمة الوطن والمواطن. ودعا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وعبرت قبيلة آل هتيلة عن شكرها لمدير الأمن العام ومدير وضباط وأفراد شرطة نجران على مواقفهم النبيلة، وتعازيهم في وفاة زميلهم. ودعوا الله أن يجعل أعمالهم الإنسانية في موازين حسناتهم.