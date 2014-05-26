النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منتخب فلسطين يصل السعودية للمشاركة في تصفيات كأس العالم

وصلت، مساء أمس الثلاثاء، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعثة المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتستضيف المملكة انطلاقاً من يوم الثالث من يونيو المقبل المباريات المتبقية من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات.


وكان في استقبال بعثة المنتخب الفلسطيني الشقيق لدى وصولها عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها؛ مرحبين بكافة أفراد البعثة ببلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

يذكر أن المنتخب الفلسطيني يحل في المركز الخامس في المجموعة برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

وتتبقى للمنتخب الفلسطيني مباراتان أمام كل من منتخبي سنغافورة واليمن، حيث يواجه سنغافورة يوم 3 يونيو فيما يواجه اليمن يوم 15 من الشهر ذاته.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
منتخب فلسطين يصل السعودية للمشاركة في تصفيات كأس العالم
سبق

وصلت، مساء أمس الثلاثاء، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعثة المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتستضيف المملكة انطلاقاً من يوم الثالث من يونيو المقبل المباريات المتبقية من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات.


وكان في استقبال بعثة المنتخب الفلسطيني الشقيق لدى وصولها عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها؛ مرحبين بكافة أفراد البعثة ببلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

يذكر أن المنتخب الفلسطيني يحل في المركز الخامس في المجموعة برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

وتتبقى للمنتخب الفلسطيني مباراتان أمام كل من منتخبي سنغافورة واليمن، حيث يواجه سنغافورة يوم 3 يونيو فيما يواجه اليمن يوم 15 من الشهر ذاته.


26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
01:02 AM

منتخب فلسطين يصل السعودية للمشاركة في تصفيات كأس العالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,257

وصلت، مساء أمس الثلاثاء، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعثة المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتستضيف المملكة انطلاقاً من يوم الثالث من يونيو المقبل المباريات المتبقية من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات.


وكان في استقبال بعثة المنتخب الفلسطيني الشقيق لدى وصولها عدد من منسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم والذين رافقوا البعثة إلى مقر إقامتها؛ مرحبين بكافة أفراد البعثة ببلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.

يذكر أن المنتخب الفلسطيني يحل في المركز الخامس في المجموعة برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

وتتبقى للمنتخب الفلسطيني مباراتان أمام كل من منتخبي سنغافورة واليمن، حيث يواجه سنغافورة يوم 3 يونيو فيما يواجه اليمن يوم 15 من الشهر ذاته.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,047
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,722
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,298

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة