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شراكة استراتيجية بين برنامج التحول الوطني و"سدايا"

لدفع عجلة التعاون وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

وقّع برنامج التحول الوطني مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"؛ لدفع عجلة التعاون بين الطرفين، والإسهام في تحقيق طموحات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

واشتملت مذكرة التفاهم على بحث سبل التعاون لإطلاق شراكات استراتيجية جديدة وحلول أعمال ذكية تدعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 المسندة إلى برنامج التحول الوطني، بالإضافة إلى إشراك "سدايا" في تطوير مبادرات رقمية نوعية تتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يحقق أهداف برنامج التحول الوطني لتمكين التحول الرقمي في المملكة.

ومن أبرز أهداف برنامج التحول الوطني المرتبطة بأنشطة ومبادرات "سدايا": تطوير الحكومة الإلكترونية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن برنامج التحول الوطني هو أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والأكبر من حيث الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، إذ يعمل البرنامج على تحقيق 34 هدفًا من أصل 96 من أهداف الرؤية، من خلال منظومة واسعة ومتكاملة تضم أكثر من 30 جهة من الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة.

ويهدف البرنامج بشكل رئيس إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.

من جانب آخر، تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" على تعزيز مكانة المملكة دولةً رائدةً عالمياً بين أهم الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقد تمكنت "سدايا" من تحقيق العديد من الإنجازات الوطنية منذ تأسيسها خلال عامين فقط، من خلال عدد من الأنشطة والمبادرات، على رأسها: بنك البيانات الوطني، ومنصة ديم السحابية، وخدمة نفاذ، وتطبيق توكلنا، وغيرها من المبادرات التي ترتبط بأهداف برنامج التحول الوطني الاستراتيجية، وتسهم في تحقيق مستهدفاته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شراكة استراتيجية بين برنامج التحول الوطني و"سدايا"
سبق

وقّع برنامج التحول الوطني مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"؛ لدفع عجلة التعاون بين الطرفين، والإسهام في تحقيق طموحات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

واشتملت مذكرة التفاهم على بحث سبل التعاون لإطلاق شراكات استراتيجية جديدة وحلول أعمال ذكية تدعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 المسندة إلى برنامج التحول الوطني، بالإضافة إلى إشراك "سدايا" في تطوير مبادرات رقمية نوعية تتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يحقق أهداف برنامج التحول الوطني لتمكين التحول الرقمي في المملكة.

ومن أبرز أهداف برنامج التحول الوطني المرتبطة بأنشطة ومبادرات "سدايا": تطوير الحكومة الإلكترونية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن برنامج التحول الوطني هو أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والأكبر من حيث الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، إذ يعمل البرنامج على تحقيق 34 هدفًا من أصل 96 من أهداف الرؤية، من خلال منظومة واسعة ومتكاملة تضم أكثر من 30 جهة من الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة.

ويهدف البرنامج بشكل رئيس إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.

من جانب آخر، تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" على تعزيز مكانة المملكة دولةً رائدةً عالمياً بين أهم الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقد تمكنت "سدايا" من تحقيق العديد من الإنجازات الوطنية منذ تأسيسها خلال عامين فقط، من خلال عدد من الأنشطة والمبادرات، على رأسها: بنك البيانات الوطني، ومنصة ديم السحابية، وخدمة نفاذ، وتطبيق توكلنا، وغيرها من المبادرات التي ترتبط بأهداف برنامج التحول الوطني الاستراتيجية، وتسهم في تحقيق مستهدفاته.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
05:41 PM

شراكة استراتيجية بين برنامج التحول الوطني و"سدايا"

لدفع عجلة التعاون وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع برنامج التحول الوطني مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"؛ لدفع عجلة التعاون بين الطرفين، والإسهام في تحقيق طموحات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

واشتملت مذكرة التفاهم على بحث سبل التعاون لإطلاق شراكات استراتيجية جديدة وحلول أعمال ذكية تدعم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 المسندة إلى برنامج التحول الوطني، بالإضافة إلى إشراك "سدايا" في تطوير مبادرات رقمية نوعية تتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يحقق أهداف برنامج التحول الوطني لتمكين التحول الرقمي في المملكة.

ومن أبرز أهداف برنامج التحول الوطني المرتبطة بأنشطة ومبادرات "سدايا": تطوير الحكومة الإلكترونية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن برنامج التحول الوطني هو أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والأكبر من حيث الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، إذ يعمل البرنامج على تحقيق 34 هدفًا من أصل 96 من أهداف الرؤية، من خلال منظومة واسعة ومتكاملة تضم أكثر من 30 جهة من الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة.

ويهدف البرنامج بشكل رئيس إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.

من جانب آخر، تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" على تعزيز مكانة المملكة دولةً رائدةً عالمياً بين أهم الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وقد تمكنت "سدايا" من تحقيق العديد من الإنجازات الوطنية منذ تأسيسها خلال عامين فقط، من خلال عدد من الأنشطة والمبادرات، على رأسها: بنك البيانات الوطني، ومنصة ديم السحابية، وخدمة نفاذ، وتطبيق توكلنا، وغيرها من المبادرات التي ترتبط بأهداف برنامج التحول الوطني الاستراتيجية، وتسهم في تحقيق مستهدفاته.

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