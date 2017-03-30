انطلاق الدوري السعودي الإلكتروني لموسم 2021 بشكل مطور

بجوائز تصل إلى 4 ملايين ريال

أطلق الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الدوري السعودي الإلكتروني لموسم 2021 اليوم بشكلٍ مطور يتضمن نسختين في سنة واحدة، وبمجموع جوائز تصل إلى 4 ملايين ريال سعودي.

وتُنظم الجولات التأهيلية للدوري بواسطة منصة stcplay، التي جرى تطويرها بالشراكة مع stc؛ إذ أسس الجانبان إستراتيجية يُنتظر أن تؤثر إيجابيًّا بشكل لافت على قطاع الرياضات الإلكترونية خلال المدة المقبلة في الشرق الأوسط.

وانطلقت النسخة الأولى من الدوري لموسم 2021 أمس الأول، وتمتد لخمسة أسابيع متتالية، فيما تبدأ النسخة الثانية من الموسم مطلع شهر أكتوبر المقبل، وتستمر سلسلة المنافسات طوال عام 2021 ليتأهل أبطال النسختين إلى كأس السعودية العالمي للرياضات الإلكترونية، الذي سينطلق في شهر ديسمبر 2021، التي تعد أكبر بطولة كأس في الرياضات الإلكترونية بالمملكة.

ويتضمن الدوري السعودي الإلكتروني خمس بطولات منفصلة تحت راية الدوري لخمس رياضات مختلفة؛ وهي: Dota 2، وRainbow Six Siege، أوCounter-Strike: Global Offensive، وغيرها من الرياضات الإلكترونية المشهورة عالميّاً، بمشاركة أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية بالمملكة.

وعبر الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، عن فخره بما وصلت إليه منافسات الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وقال: "انتقلنا من تنظيم البطولات الفردية إلى تنظيم الدوريات، والآن نُطلق منظومة من المنافسات المتكاملة التي تضاهي جميع الرياضات التقليدية، ومنافسات الدوري السعودي الإلكتروني رائدة عالميًّا، ونقدم منظومة متكاملة لا يضاهيها سوى القليل من الدول في جميع أنحاء العالم".

وخصص الاتحاد -لأول مرة في المملكة- عددًا من المقاعد في جميع منافسات الدوري للفائزين من بطولات الأونلاين المفتوحة والمؤهلة للدوري، ويمكن لأي شخص التسجيل في البطولة المفتوحة عبر زيارة موقع الدوري السعودي الإلكتروني: www.saudieleagues.sa.