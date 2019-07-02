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"التحالف" : إصابة 8 سعوديين وهندي في العمل الإرهابي الحوثي بمطار أبها

كشفت قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اليرم تفاصيل الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وقيامها باستهداف المدنيين من خلال عمل إرهابي وحشي نتج عنه إصابة 9 أشخاص من المدنيين أحدهم من الجنسية الهندية .

وتفصيلاً، جاء في بيان التحالف: إلحاقاً لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف فجر يوم الثلاثاء الموافق (02 يوليو 2019م)، عن وقوع هجوم إرهابي بمطار أبها الدولي نفذته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة (9 أشخاص) من المدنيين، 8 منهم سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية بإصابات جميعها مستقرة مبدئياً وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّره) ما يمثل اعتراف صريح ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.وبيّن العقيد المالكي، أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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"التحالف" : إصابة 8 سعوديين وهندي في العمل الإرهابي الحوثي بمطار أبها
سبق

كشفت قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اليرم تفاصيل الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وقيامها باستهداف المدنيين من خلال عمل إرهابي وحشي نتج عنه إصابة 9 أشخاص من المدنيين أحدهم من الجنسية الهندية .

وتفصيلاً، جاء في بيان التحالف: إلحاقاً لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف فجر يوم الثلاثاء الموافق (02 يوليو 2019م)، عن وقوع هجوم إرهابي بمطار أبها الدولي نفذته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة (9 أشخاص) من المدنيين، 8 منهم سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية بإصابات جميعها مستقرة مبدئياً وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّره) ما يمثل اعتراف صريح ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.وبيّن العقيد المالكي، أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
03:52 AM

"التحالف" : إصابة 8 سعوديين وهندي في العمل الإرهابي الحوثي بمطار أبها

A A A
محمد المواسي - أبها
34
33,464

كشفت قيادة القوات المشتركة للتحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اليرم تفاصيل الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وقيامها باستهداف المدنيين من خلال عمل إرهابي وحشي نتج عنه إصابة 9 أشخاص من المدنيين أحدهم من الجنسية الهندية .

وتفصيلاً، جاء في بيان التحالف: إلحاقاً لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف فجر يوم الثلاثاء الموافق (02 يوليو 2019م)، عن وقوع هجوم إرهابي بمطار أبها الدولي نفذته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة (9 أشخاص) من المدنيين، 8 منهم سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية بإصابات جميعها مستقرة مبدئياً وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة.

وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّره) ما يمثل اعتراف صريح ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.وبيّن العقيد المالكي، أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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