وزارة الدفاع تعلن عن إعطاء 1.5 مليون جرعة لقاح كورونا

قالت: عبر 17 مركزًا بجميع المناطق في إطار الحملة الوطنية للتحصين

أعلنت وزارة الدفاع، عن إعطاء أكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا لمنسوبيها وذويهم والمواطنين والمقيمين، عبر 17 مركزًا تابعًا لها موزعًا على جميع مناطق المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.