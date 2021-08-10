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وزارة الدفاع تعلن عن إعطاء 1.5 مليون جرعة لقاح كورونا

قالت: عبر 17 مركزًا بجميع المناطق في إطار الحملة الوطنية للتحصين

أعلنت وزارة الدفاع، عن إعطاء أكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا لمنسوبيها وذويهم والمواطنين والمقيمين، عبر 17 مركزًا تابعًا لها موزعًا على جميع مناطق المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

وزارة الدفاع فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الدفاع تعلن عن إعطاء 1.5 مليون جرعة لقاح كورونا
سبق

أعلنت وزارة الدفاع، عن إعطاء أكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا لمنسوبيها وذويهم والمواطنين والمقيمين، عبر 17 مركزًا تابعًا لها موزعًا على جميع مناطق المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
01:38 PM
اخر تعديل
11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
06:13 AM

وزارة الدفاع تعلن عن إعطاء 1.5 مليون جرعة لقاح كورونا

قالت: عبر 17 مركزًا بجميع المناطق في إطار الحملة الوطنية للتحصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,414

أعلنت وزارة الدفاع، عن إعطاء أكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا لمنسوبيها وذويهم والمواطنين والمقيمين، عبر 17 مركزًا تابعًا لها موزعًا على جميع مناطق المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

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