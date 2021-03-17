النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

1490 عاملاً وعاملة.. إنهاء أعمال التنظيف والتعقيم بالمسجد النبوي خلال موجة الغبار

تشغيل 25 معدّة لغسل وتنظيف الساحات بجانب 5 معدّات لتنظيف السطح

أنجز 1490 عاملاً وعاملة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تنظيف المسجد النبوي وسطحه والساحات الخارجية والمرافق وتهيئتها للزائرين والمصلين في أثناء الموجة الغبارية وبعدها، التي شهدتها المدينة المنوّرة خلال الأيام الماضية.

وشملت أعمال التنظيف تشغيل 25 معدّة غسيل مخصصة لغسل وتنظيف ساحات المسجد النبوي، إضافة إلى 5 معدّات لتنظيف السطح والمسجد من الداخل مع تكثيف وزيادة برامج التطهير والتعقيم لجميع الأرضيات والأسطح داخل المسجد النبوي، والتوسعات والساحات ودورات المياه بمواد تطهير وتعقيم صديقة للبيئة لتفادي تراكم الأتربة والغبار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
1490 عاملاً وعاملة.. إنهاء أعمال التنظيف والتعقيم بالمسجد النبوي خلال موجة الغبار
سبق

أنجز 1490 عاملاً وعاملة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تنظيف المسجد النبوي وسطحه والساحات الخارجية والمرافق وتهيئتها للزائرين والمصلين في أثناء الموجة الغبارية وبعدها، التي شهدتها المدينة المنوّرة خلال الأيام الماضية.

وشملت أعمال التنظيف تشغيل 25 معدّة غسيل مخصصة لغسل وتنظيف ساحات المسجد النبوي، إضافة إلى 5 معدّات لتنظيف السطح والمسجد من الداخل مع تكثيف وزيادة برامج التطهير والتعقيم لجميع الأرضيات والأسطح داخل المسجد النبوي، والتوسعات والساحات ودورات المياه بمواد تطهير وتعقيم صديقة للبيئة لتفادي تراكم الأتربة والغبار.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
11:38 AM

1490 عاملاً وعاملة.. إنهاء أعمال التنظيف والتعقيم بالمسجد النبوي خلال موجة الغبار

تشغيل 25 معدّة لغسل وتنظيف الساحات بجانب 5 معدّات لتنظيف السطح

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
901

أنجز 1490 عاملاً وعاملة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تنظيف المسجد النبوي وسطحه والساحات الخارجية والمرافق وتهيئتها للزائرين والمصلين في أثناء الموجة الغبارية وبعدها، التي شهدتها المدينة المنوّرة خلال الأيام الماضية.

وشملت أعمال التنظيف تشغيل 25 معدّة غسيل مخصصة لغسل وتنظيف ساحات المسجد النبوي، إضافة إلى 5 معدّات لتنظيف السطح والمسجد من الداخل مع تكثيف وزيادة برامج التطهير والتعقيم لجميع الأرضيات والأسطح داخل المسجد النبوي، والتوسعات والساحات ودورات المياه بمواد تطهير وتعقيم صديقة للبيئة لتفادي تراكم الأتربة والغبار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,170
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,312
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,495

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة