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بالنيران الصديقة.. الاتحاد يضمد جراحه بنقاط الاتفاق

في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان

تفوق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على مضيفه الاتفاق بنتيجة هدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في إطار الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده النقطي للنقطة الثانية عشرة فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة العاشرة.

بدأ الشوط الأول ولم يقدم الفريقان أداءً فنياً حقيقياً يستحق أن يكسب أحدهما قصب السبق بقص شريط المواجهة مع التدني في العرض الفني من الطرفين.

وتبرز فرصة البرازيلي روجيريو الذي انطلق من الجهة اليمنى لفريق الاتحاد وسدد كرة تصدى لها فواز القرني وحولها لركلة ركنية لينتهي الشوط الأول بنتيجة سلبية.

بدأ الشوط الثاني وارتفع أداء الفريقين وظهرت الرغبة أكبر عما كان عليه الشوط الأول، ولم تمض سوى ست دقائق حتى تمكن محور الارتكاز عبدالإله المالكي من تسجيل الهدف الأول لفريقه بعد كرة عرضية تلقاها من ايميليانو فيتشيو سددها قوية من قوس المنطقة لم يتمكن الحارس من ردها عند الدقيقة 52.

وعند الدقيقة 62 توغل الطريس من الجهة اليسرى لنادي الاتحاد وراوغ الدفاع وسددها قوية ارتطمت بالمدافع زياد الصحفي وتحولت بالخطأ داخل الشباك الاتحادية.

وعادت أهداف النيران الصديقة مرة أخرى ولكن هذه المرة عبر سيدريك يامبيري الذي سجل هدفاً بالخطأ في شباك فريقه عند الدقيقة 77، استمرت النتيجة مع محاولات اتحادية ملحة لتعزيز النتيجة ولكن المحاولات اصطدمت بتكتل دفاعي لتنتهي المواجهة بفوز اتحادي ثمين وخسارة زادت من أوجاع الاتفاق.

الاتحاد الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالنيران الصديقة.. الاتحاد يضمد جراحه بنقاط الاتفاق
سبق

تفوق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على مضيفه الاتفاق بنتيجة هدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في إطار الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده النقطي للنقطة الثانية عشرة فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة العاشرة.

بدأ الشوط الأول ولم يقدم الفريقان أداءً فنياً حقيقياً يستحق أن يكسب أحدهما قصب السبق بقص شريط المواجهة مع التدني في العرض الفني من الطرفين.

وتبرز فرصة البرازيلي روجيريو الذي انطلق من الجهة اليمنى لفريق الاتحاد وسدد كرة تصدى لها فواز القرني وحولها لركلة ركنية لينتهي الشوط الأول بنتيجة سلبية.

بدأ الشوط الثاني وارتفع أداء الفريقين وظهرت الرغبة أكبر عما كان عليه الشوط الأول، ولم تمض سوى ست دقائق حتى تمكن محور الارتكاز عبدالإله المالكي من تسجيل الهدف الأول لفريقه بعد كرة عرضية تلقاها من ايميليانو فيتشيو سددها قوية من قوس المنطقة لم يتمكن الحارس من ردها عند الدقيقة 52.

وعند الدقيقة 62 توغل الطريس من الجهة اليسرى لنادي الاتحاد وراوغ الدفاع وسددها قوية ارتطمت بالمدافع زياد الصحفي وتحولت بالخطأ داخل الشباك الاتحادية.

وعادت أهداف النيران الصديقة مرة أخرى ولكن هذه المرة عبر سيدريك يامبيري الذي سجل هدفاً بالخطأ في شباك فريقه عند الدقيقة 77، استمرت النتيجة مع محاولات اتحادية ملحة لتعزيز النتيجة ولكن المحاولات اصطدمت بتكتل دفاعي لتنتهي المواجهة بفوز اتحادي ثمين وخسارة زادت من أوجاع الاتفاق.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
07:53 PM

بالنيران الصديقة.. الاتحاد يضمد جراحه بنقاط الاتفاق

في الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
2
1,198

تفوق الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد على مضيفه الاتفاق بنتيجة هدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في إطار الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده النقطي للنقطة الثانية عشرة فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة العاشرة.

بدأ الشوط الأول ولم يقدم الفريقان أداءً فنياً حقيقياً يستحق أن يكسب أحدهما قصب السبق بقص شريط المواجهة مع التدني في العرض الفني من الطرفين.

وتبرز فرصة البرازيلي روجيريو الذي انطلق من الجهة اليمنى لفريق الاتحاد وسدد كرة تصدى لها فواز القرني وحولها لركلة ركنية لينتهي الشوط الأول بنتيجة سلبية.

بدأ الشوط الثاني وارتفع أداء الفريقين وظهرت الرغبة أكبر عما كان عليه الشوط الأول، ولم تمض سوى ست دقائق حتى تمكن محور الارتكاز عبدالإله المالكي من تسجيل الهدف الأول لفريقه بعد كرة عرضية تلقاها من ايميليانو فيتشيو سددها قوية من قوس المنطقة لم يتمكن الحارس من ردها عند الدقيقة 52.

وعند الدقيقة 62 توغل الطريس من الجهة اليسرى لنادي الاتحاد وراوغ الدفاع وسددها قوية ارتطمت بالمدافع زياد الصحفي وتحولت بالخطأ داخل الشباك الاتحادية.

وعادت أهداف النيران الصديقة مرة أخرى ولكن هذه المرة عبر سيدريك يامبيري الذي سجل هدفاً بالخطأ في شباك فريقه عند الدقيقة 77، استمرت النتيجة مع محاولات اتحادية ملحة لتعزيز النتيجة ولكن المحاولات اصطدمت بتكتل دفاعي لتنتهي المواجهة بفوز اتحادي ثمين وخسارة زادت من أوجاع الاتفاق.

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