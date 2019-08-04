"الجامعي" أستاذًا مساعدًا بكلية الآداب جامعة الحفر

صدرت موافقة مدير جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي، على تعيين الدكتور فهد بن رجاء الله الجامعي، أستاذًا مساعدًا بكلية الآداب بالجامعة.

يُذكر أن "الجامعي" حاصل على شهادة الدكتوراه في تخصص تقنية المعلومات.