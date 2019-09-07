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مقتل شاب بـ10 طعنات على يد أحد أقاربه بقارعة الطريق في حائل

تم التحفظ على الجاني.. والجهات المعنية باشرت التحقيق

توفِّي شاب ٢٤ عامًا بعد تلقيه أكثر من عشر طعنات من آخر قريب له؛ وذلك بعد احتدام الشجار بينهما.

وتفصيلاً، أفادت مصادر لـ"سبق" بأن شابَّين، تربطهما صلة قرابة من الدرجة الأولى، تشاجرا في السيارة التي تقلهما إلى حائل، وباحتدام الشجار بينهما توقف السائق، ونزلا، وتشاجرا على قارعة الطريق بالقرب من قرية "شعيبة المياه"، فاستل أحدهما سلاحًا أبيض، كان معه، وطعن قريبه طعنات عدة، تجاوزت العشر.

وأضافت المصادر بأن المجني عليه سقط مغشيًّا عليه، وتم نقله بواسطة المسافرين إلى مستشفى محافظة بقعاء، وتبيَّن وفاته، فيما تم التحفظ على الجاني.. وتباشر الجهات المعنية التحقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقتل شاب بـ10 طعنات على يد أحد أقاربه بقارعة الطريق في حائل
سبق

توفِّي شاب ٢٤ عامًا بعد تلقيه أكثر من عشر طعنات من آخر قريب له؛ وذلك بعد احتدام الشجار بينهما.

وتفصيلاً، أفادت مصادر لـ"سبق" بأن شابَّين، تربطهما صلة قرابة من الدرجة الأولى، تشاجرا في السيارة التي تقلهما إلى حائل، وباحتدام الشجار بينهما توقف السائق، ونزلا، وتشاجرا على قارعة الطريق بالقرب من قرية "شعيبة المياه"، فاستل أحدهما سلاحًا أبيض، كان معه، وطعن قريبه طعنات عدة، تجاوزت العشر.

وأضافت المصادر بأن المجني عليه سقط مغشيًّا عليه، وتم نقله بواسطة المسافرين إلى مستشفى محافظة بقعاء، وتبيَّن وفاته، فيما تم التحفظ على الجاني.. وتباشر الجهات المعنية التحقيق.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
10:21 PM

مقتل شاب بـ10 طعنات على يد أحد أقاربه بقارعة الطريق في حائل

تم التحفظ على الجاني.. والجهات المعنية باشرت التحقيق

A A A
خالد السليمي - حائل
0
1,108

توفِّي شاب ٢٤ عامًا بعد تلقيه أكثر من عشر طعنات من آخر قريب له؛ وذلك بعد احتدام الشجار بينهما.

وتفصيلاً، أفادت مصادر لـ"سبق" بأن شابَّين، تربطهما صلة قرابة من الدرجة الأولى، تشاجرا في السيارة التي تقلهما إلى حائل، وباحتدام الشجار بينهما توقف السائق، ونزلا، وتشاجرا على قارعة الطريق بالقرب من قرية "شعيبة المياه"، فاستل أحدهما سلاحًا أبيض، كان معه، وطعن قريبه طعنات عدة، تجاوزت العشر.

وأضافت المصادر بأن المجني عليه سقط مغشيًّا عليه، وتم نقله بواسطة المسافرين إلى مستشفى محافظة بقعاء، وتبيَّن وفاته، فيما تم التحفظ على الجاني.. وتباشر الجهات المعنية التحقيق.

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