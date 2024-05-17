النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تبرع بصوت سعالك من هنا.. جديد من جامعة أم القرى لاكتشاف "كورونا"

بحث استقصائي لمركز "سيادة" للذكاء الصناعي.. تعليمات والسن فوق 18 عامًا

أعلنت جامعة أم القرى، أن مركز الابتكار والتطوير في الذكاء الاصطناعي "سيادة" التابع لها، يعكف على دراسة علمية لاكتشاف مصابي فيروس ‎كورونا من خلال تسجيل صوت السعال.

وقال مركز "سياده" التابع لجامعة أم القرى في رد على سؤال نشره عبر موقعه الإلكتروني عن إمكانية التعرف على مريض فيروس كورونا المستجد من خلال سعاله فقط: "أن بعض الباحثين استطاع مؤخرًا تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمييز بعض أمراض الجهاز التنفسي، مثل (نزلات البرد والسعال الديكي) بنجاح من خلال تحليل الموجة الصوتية لسعال المريض فقط دون الحاجة إلى أي تحليلات مختبرية".

وأضاف المركز: "ما نهدف إليه في هذا البحث هو تقصي ما إذا كان من الممكن تمييز مريض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال سعاله فقط؛ حيث إن تقنيات الذكاء الاصطناعي وبالأخص تعلم الآلة، تعتمد بشكل كبير على كمية البيانات والأمثلة التي تستطيع الآلة التعلم من خلالها، لذلك تم إنشاء هذه الصفحة لتجميع أصوات السعال المختلفة من متبرعين ومتبرعات بالغين (فوق سن 18 سنة) سواء أكانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) أو غيره من أمراض الجهاز التنفسي شافاهم الله جميعًا".

ودعا المركز الجميع قائلًا: "إذا أردت عزيزي القارئ المشاركة في هذه التجربة العلمية والتبرع بصوت سعالك، فكل ما عليك هو اتباع تعليمات تسجيل صوت السعال - الموضحة في الموقع- وتزويدنا ببعض المعلومات، التي سيتم استخدامها إلى جانب التسجيل الصوتي لسعالك للبحث العلمي فقط في مركز سيادة؛ مع العلم أنه لن يتم الاحتفاظ بأي معلومات شخصية تدل عليكم؛ مثل الاسم والمدينة والبريد الإلكتروني".

ودعت الجامعة للمشاركة في الدراسة وتسجيل الأصوات من خلال الموقع الإلكتروني الآتي: "https://ciada.uqu.edu.sa/coughcovid/".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تبرع بصوت سعالك من هنا.. جديد من جامعة أم القرى لاكتشاف "كورونا"
سبق

أعلنت جامعة أم القرى، أن مركز الابتكار والتطوير في الذكاء الاصطناعي "سيادة" التابع لها، يعكف على دراسة علمية لاكتشاف مصابي فيروس ‎كورونا من خلال تسجيل صوت السعال.

وقال مركز "سياده" التابع لجامعة أم القرى في رد على سؤال نشره عبر موقعه الإلكتروني عن إمكانية التعرف على مريض فيروس كورونا المستجد من خلال سعاله فقط: "أن بعض الباحثين استطاع مؤخرًا تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمييز بعض أمراض الجهاز التنفسي، مثل (نزلات البرد والسعال الديكي) بنجاح من خلال تحليل الموجة الصوتية لسعال المريض فقط دون الحاجة إلى أي تحليلات مختبرية".

وأضاف المركز: "ما نهدف إليه في هذا البحث هو تقصي ما إذا كان من الممكن تمييز مريض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال سعاله فقط؛ حيث إن تقنيات الذكاء الاصطناعي وبالأخص تعلم الآلة، تعتمد بشكل كبير على كمية البيانات والأمثلة التي تستطيع الآلة التعلم من خلالها، لذلك تم إنشاء هذه الصفحة لتجميع أصوات السعال المختلفة من متبرعين ومتبرعات بالغين (فوق سن 18 سنة) سواء أكانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) أو غيره من أمراض الجهاز التنفسي شافاهم الله جميعًا".

ودعا المركز الجميع قائلًا: "إذا أردت عزيزي القارئ المشاركة في هذه التجربة العلمية والتبرع بصوت سعالك، فكل ما عليك هو اتباع تعليمات تسجيل صوت السعال - الموضحة في الموقع- وتزويدنا ببعض المعلومات، التي سيتم استخدامها إلى جانب التسجيل الصوتي لسعالك للبحث العلمي فقط في مركز سيادة؛ مع العلم أنه لن يتم الاحتفاظ بأي معلومات شخصية تدل عليكم؛ مثل الاسم والمدينة والبريد الإلكتروني".

ودعت الجامعة للمشاركة في الدراسة وتسجيل الأصوات من خلال الموقع الإلكتروني الآتي: "https://ciada.uqu.edu.sa/coughcovid/".

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:48 AM

تبرع بصوت سعالك من هنا.. جديد من جامعة أم القرى لاكتشاف "كورونا"

بحث استقصائي لمركز "سيادة" للذكاء الصناعي.. تعليمات والسن فوق 18 عامًا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
2,895

أعلنت جامعة أم القرى، أن مركز الابتكار والتطوير في الذكاء الاصطناعي "سيادة" التابع لها، يعكف على دراسة علمية لاكتشاف مصابي فيروس ‎كورونا من خلال تسجيل صوت السعال.

وقال مركز "سياده" التابع لجامعة أم القرى في رد على سؤال نشره عبر موقعه الإلكتروني عن إمكانية التعرف على مريض فيروس كورونا المستجد من خلال سعاله فقط: "أن بعض الباحثين استطاع مؤخرًا تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمييز بعض أمراض الجهاز التنفسي، مثل (نزلات البرد والسعال الديكي) بنجاح من خلال تحليل الموجة الصوتية لسعال المريض فقط دون الحاجة إلى أي تحليلات مختبرية".

وأضاف المركز: "ما نهدف إليه في هذا البحث هو تقصي ما إذا كان من الممكن تمييز مريض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) من خلال سعاله فقط؛ حيث إن تقنيات الذكاء الاصطناعي وبالأخص تعلم الآلة، تعتمد بشكل كبير على كمية البيانات والأمثلة التي تستطيع الآلة التعلم من خلالها، لذلك تم إنشاء هذه الصفحة لتجميع أصوات السعال المختلفة من متبرعين ومتبرعات بالغين (فوق سن 18 سنة) سواء أكانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) أو غيره من أمراض الجهاز التنفسي شافاهم الله جميعًا".

ودعا المركز الجميع قائلًا: "إذا أردت عزيزي القارئ المشاركة في هذه التجربة العلمية والتبرع بصوت سعالك، فكل ما عليك هو اتباع تعليمات تسجيل صوت السعال - الموضحة في الموقع- وتزويدنا ببعض المعلومات، التي سيتم استخدامها إلى جانب التسجيل الصوتي لسعالك للبحث العلمي فقط في مركز سيادة؛ مع العلم أنه لن يتم الاحتفاظ بأي معلومات شخصية تدل عليكم؛ مثل الاسم والمدينة والبريد الإلكتروني".

ودعت الجامعة للمشاركة في الدراسة وتسجيل الأصوات من خلال الموقع الإلكتروني الآتي: "https://ciada.uqu.edu.sa/coughcovid/".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,290
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,372
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,522
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,382

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة